Международный фестиваль театральных школ стран БРИКС откроется в Москве

Москва, 11 ноября. Двенадцатого ноября в Москве откроется Международный фестиваль театральных школ стран БРИКС. Как и в прежние годы, фестиваль откроет уникальная образовательная программа, где в процессе мастер-классов и конференций с ведущими профессорами театральных школ БРИКС участники и гости получат неповторимые опыт и знания, а завершит событие — грандиозный спектакль на антивоенную тему с участием представителей школ разных стран.

"В этот непростой год мы сумели сохранить наш фестиваль. Несмотря на политические кризисы и вирусную пандемию, 12 ноября мы торжественно открываем IV Фестиваль театральных школ стран БРИКС (16+), посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и теме борьбы с насилием и военной агрессией. Мероприятие пройдет в новом, очно-заочном формате. Это интересный и существенный для нашего времени эксперимент в области международного сотрудничества, который выводит сферу культуры и просвещения в новую цифровую плоскость", - заявил директор фестиваля, почетный работник культуры Москвы, ректор Института им. Кобзона Дмитрий Томилин.

Он добавил, что проект ИТИ по созданию международной программы образования по актерскому мастерству является одним из инструментов культурного обмена, который так необходим в условиях войн, кризисов и конфликтов.

Напомним, что 9 ноября ушел из жизни основатель и художественный руководитель фестиваля, режиссер, заслуженный деятель искусств РФ, профессор Валентин Тепляков. В одном из последних интервью он отмечал, что в финале фестиваля участники сыграют пьесу Бертольда Брехта "Мамаша Кураж и ее дети" в стиле "Играем вместе!": "Знаменитая пьеса в полной мере отображает трагедию военных столкновений на уровне человеческих чувств и взаимоотношений, а наша задача — создать такие условия и настроение, дать такие знания, чтобы студенты смогли понять культуру иностранных коллег, постичь их опыт и научиться работать вместе, невзирая на культурные различия".

Финальный спектакль по Б.Брехту в стиле "Играем вместе!", где примут участие актеры из стран-гостей фестиваля, пройдет 22 ноября 2020. Трансляцию совместной постановки можно будет увидеть на сайте Фестиваля bricsmoscow.ru, и в эфире YouTube-канала Института Театрального Искусства имени народного артиста СССР И.Д. Кобзона.

Международный фестиваль театральных школ стран БРИКС – традиционный интернациональный праздник творческой молодежи и профессионалов театра из сообщества БРИКС. Мероприятие проходит при поддержке: Фонда Президентских Грантов России, МИД РФ, и госкорпорации РОСАТОМ.