МТС начала поддерживать формат RCS-сообщений

Москва, 11 ноября. Абоненты МТС могут обмениваться сообщениями в мессенджерах, которые поддерживают RCS. Технология расширяет возможности предустановленного на смартфонах приложения "Сообщения", которое ранее позволяло отправлять только текстовые сообщения. Теперь пользователи смогут создавать чаты до 100 человек, делиться медиафайлами, статусами и локациями. Если на смартфоне получателя не установлен ни один из мессенджеров, он получит обычное SMS.

"Стандарт RCS открывает абонентам МТС новые возможности для общения в мобильной среде. Основные его преимущества – потенциально большой охват за счет нативности поддерживающих его приложений. Новый канал коммуникации будет интересен также бизнесу и их клиентам, благодаря интеграции в мессенджер функционала бесшовных покупок, обмена файлами и других интерактивных элементов", — считает директор департамента продуктов и партнерств МТС Максим Лаптев.

На первом этапе RCS стал доступен в Москве и Московской области владельцам следующих моделей Samsung: Galaxy A10, A30, A30s, A40, A41, A50, A51, A71, M21, M31, M31s, S10, S10 Lite, S10+, S10e, S20, S20 FE, S20+, S9, S9+ и J6+. Для того, чтобы приложение стало поддерживать RCS, необходимо обновить операционную систему до последней версии.