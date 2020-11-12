Председатель Кыргызпатента выступила сопредседателем международного форума в МГЮА

Москва, 12 ноября. На площадке Университета имени О.Е. Кутафина в октябре состоялся XII международный форум "Инновационное развитие через рынок интеллектуальной собственности", сопредседателем которого выступила председатель Государственной службы интеллектуальной собственности и инноваций при правительстве Кыргызской Республики (Кыргызпатент) Динара Молдошева. Кыргызпатент является членом Евразийской конфедерации обществ правообладателей (ЕАКОП).

В приветственном слове председатель Кыргызпатента отметила, что мировая экономика находится на этапе структурных преобразований и развития цифровой экономики: происходит повсеместная цифровая трансформация повседневной жизни, деловой среды и государственного управления. "Переход к цифровой̆ экономике рассматривается Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) в качестве ключевой движущей̆ силы экономического роста. За последние годы в государствах-членах ЕАЭС зафиксирован ощутимый̆ прогресс по многим направлениям цифрового развития. В современных условиях экономическое развитие страны все в большей степени зависит от создания и эффективного использования высоких технологий, внедрения принципиально новой техники и широкого использования инновационных разработок", – дополнила она.

Также эксперт особо отметила важность определения механизмов, практическое применение которых в перспективе смогло бы оказать влияние на ускорение инновационного развития. Динара Молдошева обратила внимание на тенденцию вовлечения многих ведомств по интеллектуальной собственности в процесс развития инновационной деятельности в своих странах. По ее мнению, непосредственное участие профильных ведомств в решении ключевых задач отрасли сможет благоприятствовать инновационной деятельности.

Цель форума – обобщение опыта формирования рынка интеллектуальной собственности в рамках инновационного развития и перехода к цифровой экономике в странах ЕАЭС и СНГ в 2019 г. Также деятельность участников мероприятия направлена на определение ключевых вопросов развития евразийского рынка интеллектуальной собственности при переходе к цифровой экономике в странах ЕАЭС и СНГ и поиск подходов к их решению на национальном и международном уровнях на период до 2030 г. Помимо этого, эксперты вовлечены в процесс активного обсуждения механизмов использования интеллектуальной собственности в рамках создания единого финансового рынка ЕАЭС с 2025 г., и поиска способов оказания содействия развитию деловых контактов между научными, образовательными организациями, корпорациями и предприятиями, вовлеченными в оборот интеллектуальной собственности, и привлечению инвестиционных ресурсов к перспективным инновационным проектам, в том числе при международном сотрудничестве.

Мероприятие проводилось при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, ВОИС, МИД России, Россотрудничества, Коллегии ВПК РФ, ФАС России.