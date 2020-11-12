Гайский ГОК строит подземную магистраль длиной более километра

ТАСС, 12 ноября. Коллектив Шахтостроительного управления ПАО "Гайский ГОК" (Гайский горно-обогатительный комбинат, ПАО "ГГОК", предприятие сырьевого комплекса Уральской горно-металлургической компании, город Гай, Оренбургская область) ведет строительство первого этапа подземного дробильно-конвейерного комплекса "Породный тракт-2" общей протяженностью 1010 метров. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Уральской горно-металлургической компании.

Комплекс расположен в интервале 1230-1340 метра и предназначен для выдачи горной массы с нижних горизонтов по стволу шахты "Скиповая".

"В процессе ведения горнопроходческих работ образуется большой объем горной массы, которая доставляется в пункт погрузки в скипы шахты "Скиповая" самоходной техникой – погрузочно-доставочными машинами, самосвалами. Ввод в эксплуатацию дробильно-конвейерного комплекса позволит сократить длину откатки горной массы самоходным оборудованием, что скажется на снижении затрат и повышении эффективности использования самоходного оборудования", - пояснили в УГМК.

"Строительство данного дробильно-конвейерного комплекса обеспечит доставку горной массы от рудного поля к стволу шахты "Скиповая" с последующей выдачей ее на-гора. В первую очередь комплекс необходим самим шахтостроителям для стабильной работы цеха. По плану новый объект будет обеспечивать выдачу породы в объеме до 1370 тысяч тонн в год, — рассказал главный инженер Гайского ГОКа Николай Ефимов.

В компании рассказали, что "Породный тракт-2" включает в себя две конвейерные галереи- № 17 и №17А общей протяженностью 1010 м., две камеры с дробильными установками, камеру катучего конвейера, три камеры участковых подземных питающих подстанций, камеру перегрузки с приводами конвейерной галереи №17а, зумпфовую насосную станцию, комплекс породоспусков с горизонта 1150 м. до горизонта 1340 м. и другие вспомогательные объекты.

В пресс-службе отметили, что на первом этапе строительства комплекса шахтостроители выполнили большой и сложный по технологии объем работ - проходку капитальных горных выработок общей протяженностью более одного километра. "По конвейерной галерее № 17 монтажные подготовительные работы под установку конвейера выполнены на 80%, по галерее 17А – порядка 40%. В целом, общий вес смонтированных металлоконструкций предположительно составит около 300 тонн, не считая веса оборудования", — рассказал начальник ШСУ Николай Зацепин.

В настоящее время параллельно с монтажными работами по конвейерным галереям ведется строительство камеры дробильной установки. Завершается строительство и оснащение одной участковой подземной подстанции для питания конвейерной галереи №17А.

В компании напомнили, что Гайский ГОК ведет масштабную реконструкцию подземного рудника с целью поддержания и наращивания объемов добычи руды. Реконструкция проводится в рамках проекта "Вскрытие и разработка глубоких горизонтов в этаже 830-1310 метров подземного рудника Гайского ГОКа", предусмотренного стратегической программой развития минерально-сырьевой базы УГМК.

О предприятии

ПАО "Гайский ГОК" - ключевое предприятие минерально-сырьевого комплекса УГМК, вошедшее в его состав в 1999 году, является для предприятий холдинга крупнейшим поставщиком сырья. Одно из крупнейших горных производств Южного Урала основано в 1959 году на базе Гайского месторождения медно-колчеданных руд. Месторождение сосредотачивает более 40% запасов меди Оренбургской области. Вся добываемая руда подземным и открытым способами перерабатывается на собственной обогатительной фабрике. В составе уникальной гайской руды, кроме меди, содержатся цинк, сера, золото, серебро, а также редкие и рассеянные элементы. На предприятии работают около 6,5 тыс. человек.

УГМК управляет более чем 40 предприятиями различных отраслей промышленности в 14 регионах России и за рубежом. Компания является единственным российским производителем цинка, вторым по величине производителем меди, также выпускает стальной прокат, драгоценные металлы и добывает уголь.