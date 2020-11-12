На ремонт сетей водоснабжения Ульяновской области могут выделить более 1,2 млрд рублей

УЛЬЯНОВСК, 11 ноября. /ТАСС/. Более 1,2 млрд рублей планируют направить на решение проблем водоснабжения Ульяновской области в 2021 году, что на 388 млн рублей больше, чем в 2020 году, сообщает в среду пресс-служба законодательного состояния Ульяновской области.

"В текущем году на эти цели из бюджетов всех уровней предусмотрено более 812 млн рублей. В планах 2021 года – значительное увеличение ассигнований до более 1,2 млрд рублей", - пояснили в пресс-службе.

Средства планируют направить на строительство водовода до поселка Октябрьский Чердаклинского района, реконструкцию очистных сооружений канализации на правом берегу Волги. Кроме того, власти планируют провести ремонт 14 водозаборов, заменить или отремонтировать 30 водонапорных башен Рожновского, а также более 58 км наиболее аварийных участков водопроводных сетей в 50 населенных пунктах региона.

В нынешнем году на средства бюджета уже удалось заменить более 64 км аварийных водопроводных сетей, отремонтировать или заменить 14 водозаборов, 23 водонапорные башни, что позволило повысить качество предоставления коммунальной услуги для более 128 тыс. жителей области.

По итогам обсуждения с руководителями региона и района достигнута договоренность, что наш профильный комитет Законодательного Собрания при рассмотрении проекта бюджета следующего года внесет предложение о дополнительном финансировании, необходимом для подготовки проектно-сметной документации работ по замене водопроводных сетей в Сурском районе, - отметил председатель комитет по жилищной политике и коммунальному хозяйству Законодательного Собрания Андрей Седов