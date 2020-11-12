Впервые "Зеленый день" Сбера стал международным

Москва, 12 ноября. В этом году "Зеленый день" вышел за пределы России и стал по-настоящему международным. Теперь клиентам Сбера в Казахстане и Беларуси в День рождения 11-12 ноября доступны услуги и сервисы с существенными скидками.

В эти дни клиенты в Казахстане могут оформить повышенный̆ кэш-бэк по карте All in, а клиентам Сбербанка в Беларуси доступны подарочные сертификаты и бесплатные поездки на транспорте, акции на консьерж-сервис и программу лояльности. Кроме того, для клиентов банка в Беларуси действует повышенная ставка по депозиту, скидки на банковские ячейки и специальные условия по зачислениям переводов из России. Кроме того, для клиентов доступны специальные условия и скидки у партнеров, а также на период акции действует правило нулевой комиссии между переводами из России в Казахстан и Беларусь и наоборот.

"С 2018 года участниками события уже стали миллионы людей по всей России. Теперь же достоинства акций в День рождения Сбера впервые смогут оценить пользователи в Казахстане и Беларуси. В 179-летие Сбера Sberbank International в прямом смысле слова стирает границы, и я уверен, что наши зарубежные клиенты смогут оценить все плюсы и воспользоваться предложениями, оформив как банковские, так и небанковские продукты на максимально выгодных условиях", - отметил руководитель Sberbank International Тимур Козинцев.

Ознакомиться с условиями акции можно на сайте.