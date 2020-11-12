Тринадцать идей главы туркластера "Гора Белая" Леонида Гункевича вошли в ТОПы форума АСИ

ТАСС, 12 ноября. Тринадцать из пятнадцати идей гендиректора управляющей компании туристско-рекреационного кластера "Гора Белая", председателя Свердловского регионального отделения "Деловой России" Леонида Гункевича вошли в ТОП-100 всероссийского форума "Сильные идеи для нового времени" по различным номинациям. Об этом сообщили в четверг в туристическом кластере по итогам первого дня работы форума.

В три списка - по версии общественного голосования на платформе idei.asi.ru, выбор экспертов, стратегии АСИ – вошла идея по оснащению водных объектов в регионах инфраструктурой для речного туризма, созданию условий для отдыха на реках и озерах, развитию экологического туризма и туризма на особо охраняемых природных территориях, а также по новым механизмах государственно-частного партнерства в туризме.

"Суть идеи состоит в том, чтобы создать в регионах единую туристскую инфраструктуру для отдыха на реках и озерах - системы причалов, стоянок, речные порты, места сбора мусора, дать стимул развитию коммерции на природных территориях, способствовать разумному туризму и экологичным путешествиям, которые не наносят вред природе", - прокомментировал Гункевич. "Идея созвучна концепции нацпроекта по водному транспорту, которую подготовили Минтранс и Росморречфлот", - уточнили в туркластере.

В ТОП-100 идей по рейтингу общественной поддержки на платформе — итоги народного голосования — вошла идея Гункевича по созданию региональных гастрономических брендов и мероприятий, новой региональной кухни.

В ТОП-100 идей по результатам экспертного отбора и ТОП-100 идей по рейтингу общественной поддержки на платформе вошла идея предоставления мер поддержки фермерам и сельхозпроизводителям с целью стимулирования развития агротуризма и туризма на природных территориях. "В эту идею организаторы форума предложили объединить семь различных идей Леонида Гункевича, и она рассматривалась консолидировано как привлечение инвестиций на сельские территории", - уточнили в пресс-службе туркластера.

В ТОП-100 идей по рейтингу общественной поддержки на платформе вошел целый ряд идей. Среди них –межрегиональный туристический маркетплейс; национальный проектный офиса для развития экологического туризма. Также в этот рейтинг вошли идеи развития межрегиональных лагерей рейнджеров для детей и подростков по основам выживания в лесу и наработке лидерских качеств.

В ТОП-100 идей по результатам отбора для учета в стратегии АСИ вошла идея Гункевича по созданию правовых основ для осуществления агротуризма на землях сельскохозяйственного назначения. Сегодня отсутствует возможность вовлечения земель сельхозназначения в рекреационную деятельность. Часто такие земли стоят заброшенными и зарастают лесами.

"Всего от Свердловской области было подано 307 заявок, из них 31 вошли в число лучших. Это проекты высокой степени проработки, способные приносить отдачу в ближайшее время. В числе инициатив, получивших поддержку АСИ - проект по развитию предпринимательства в небольших городах Business Data, туристические проекты кластера "Гора Белая", акселератор для производственных компаний "Прорыв", а также социальный кластер, созданный на основе цифровых решений. Безусловно, мы внимательно изучим все проекты нашего региона и найдем возможность помочь в их реализации", - приводят в департаменте информационной политики Свердловской области слова министра инвестиций и развития региона Виктории Казаковой.

О форуме

Форум "Сильные идеи для нового времени", организованный Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс, проходит 11-13 ноября в Москве. За время подготовки было собрано около 15 тыс. идей для развития экономики, социальной и технологической сфер России. Авторы 100 идей расскажут о них на форуме представителям федеральных органов власти и институтов развития. ТАСС является стратегическим информационным партнером мероприятия и обеспечивает работу официального медиабанка форума. По данным организаторов, участие в работе сессий, в частности, принимают первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, глава Ростуризма Зарина Догузова, мэр Москвы Сергей Собянин, председатель госкорпорации "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов, гендиректор АСИ Светлана Чупшева, федеральные министры и губернаторы ряда регионов РФ.

О кластере

Решение о создании на базе горнолыжного центра "Гора Белая" и прилежащих территорий нового туристического кластера как центра спортивной, культурно-досуговой и туристической жизни региона принял в 2018 году глава Свердловской области Евгений Куйвашев. Территория кластера - 2,5 тыс. кв. км, его предполагается разделить на три зоны: рекреационную, которая включает природный парк "Река Чусовая", зону семейного отдыха и непосредственно гору - для спортивного отдыха. На территории создан особый экономический режим для бизнеса.