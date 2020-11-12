МТС и Кузбасский кардиодиспансер организуют дистанционный мониторинг пациентов

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Компания МТС и Кузбасский клинический кардиологический диспансер имени академика Л.С. Барбараша сообщили о запуске пилотного проекта по дистанционному мониторингу показателей артериального давления с помощью системы "МТС 120/80".

Как сообщили в пресс-службе компании, после подключения пациента к программе дистанционного мониторинга через личный кабинет врач получит доступ к данным об уровне артериального давления, пульса, индекса массы тела, температуры, информации о принимаемых препаратах, которые пациент будет вносить в приложение "МТС 120/80".

Система оповестит специалиста, если введенные показатели будут выше современных норм артериальной гипертензии, указанных в клинических рекомендациях Минздрава РФ по лечению данного заболевания. При необходимости специалист пригласит пациента на очный прием.

"Система "МТС 120/80" не требует закупки специальных тонометров, а потому позволяет подключить любое число пациентов. Она продается как лицензия на программное обеспечение, что позволяет медицинским учреждениям организовать услугу дистанционного мониторинга. После создания соответствующего тарифа в территориальном фонде обязательного медицинского страхования, клиники получат возможность получать возмещение за оказание новой услуги", – отметила руководитель направления МТС eHealth Анна Фофанова.

Категория 16+.