Эксперты расскажут об актуальной юридической повестке на Synergy Legal Forum

Москва, 12 ноября. На площадке Holiday Inn 20 ноября пройдет Synergy Legal Forum(18+), организатором которого выступает Школа Бизнеса "Синергия". За один день перед участниками мероприятия выступят более 15 экспертов отрасли. Форум будет интересен собственникам компаний, юристам всех сфер, владельцам среднего и малого бизнеса, а также всем, кому близка юриспруденция.

В ходе мероприятия эксперты затронут такие темы, как правовое регулирование деятельности владельцев бизнеса, страхование ответственности, возможные тренды права в предстоящем году, уголовная и субсидиарная ответственность, прогнозы и тренды в области налогообложения и т.д.

Президент МКА "Коллегия адвокатов Павла Астахова" Павел Астахов поделился своими мыслями по поводу того, почему людям, не имеющим юридического образования, полезно будет посетить Synergy Legal Forum.

"Во-первых, вы сможете воочию посмотреть на спикеров и задать им интересующие вас вопросы, тем более что на форуме будут собраны настоящие специалисты в своих направлениях. Также данное мероприятие стоит посетить, потому что на нем мы поднимем такую тему, как ответственность КДЛ [контролирующего должника лица]. Неважно, занимаетесь вы бизнесом или нет, если вы совершали какие-нибудь сделки за последние 10 лет с КДЛ, ваше имущество может быть под угрозой. Налоговая тематика также очень динамична, участники форума смогут познакомиться с ее последними трендами. У меня же немного другая задача на мероприятии – поговорить о ковидной реальности, так как базовые конституционные права граждан нарушаются, а люди в большинстве таких случаев молчат. Трансформируются также право на образование (переход на дистанционное обучение), трудовое законодательство (закрепление в законодательстве "удаленки"). И мы как раз поговорим о том, какие существуют новые возможности в сложившейся ситуации", - отметил Астахов.

"Я буду модерировать секцию, которая посвящена налогам, это наиболее злободневный сейчас вопрос. Если не знать последние тренды в области администрирования, то можно попасть на очень серьезные начисления. Я и мои коллеги расскажем про последние тренды именно в области налогового администрирования, как устроена работа ФНС, какие ошибки совершают налогоплательщики и к чему они приводят. Основной задачей слушателей будет правильно услышать и сфокусировать эту информацию для того, чтобы не допустить этих ошибок и не прийти к доначислениям", – рассказал на круглом столе о предстоящем форуме Александр Лемчик, управляющий партнер юридической компании "Лемчик, Крупский и партнеры".

Synergy Legal Forum – это мероприятие, которое на одной площадке соберет экспертов в области права, руководителей крупных юридических компаний, государственных деятелей и топ-менеджмент – не только для того, чтобы разработать антикризисные меры, но и чтобы помочь участникам форума выстроить грамотную стратегическую политику с учетом всех возможных правовых рисков.

Подробнее на сайте форума.

В преддверии Synergy Legal Forum на платформе Synergy.Online состоялся круглый стол, посвященный вопросам актуальной повестки и трансформации практик в юриспруденции. В рамках дискуссии участники обсудили важные правовые темы, в частности наиболее громкие дела текущего года, существующие тренды, важность юридической GR-практики, деятельность ФНС, а также поделились своими прогнозами о будущем юриспруденции.

В ходе беседы один из участников круглого стола, руководитель судебно-арбитражной практики адвокатского бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры" Валерий Еременко, поделился своими прогнозами относительно дальнейшего развития отрасли. "Сейчас, как мы все видим, идет огромное количество изменений основополагающих принципов, затрагивающих все права и свободы. Мы стоим на этапе какого-то нового регулирования и пока еще находимся в середине пути. Все страны ограничили передвижение (безусловно, в конституциях у всех право на передвижение является общим), границы закрыты. Интересно, что будет через 10 лет, но пока мы надеемся, что и тогда наша профессия будет востребована", - отметил спикер.

Возрастная категория 18+.