Жюри конкурса "СМИротворец" впервые голосует дистанционно

Москва, 12 ноября. Традиционно в продолжение всей истории конкурса "СМИротворец" (16+) члены жюри собирались в Москве для совместного просмотра работ, вошедших в шорт-лист категории "Локальные и этнические СМИ". Затем каждый из них проставлял оценки номинантам в индивидуальном листе голосования. Имена победителей будут названы 30 ноября.

"Заседания жюри в пресс-центре "Российской газеты" продолжались несколько часов, весь световой день. У членов жюри была возможность обсудить материалы, обменяться мнениями, при том, что само голосование было тайным. В этом году в связи с эпидемиологической обстановкой в столице и усилением санитарных мер принято решение отказаться от встречи за общим столом. Голосование проходит дистанционно, его результаты будут объявлены 30 ноября", - рассказала председатель жюри, президент Гильдии межэтнической журналистики Маргарита Лянге.

В жюри локальных и этнических СМИ входят известные журналисты, представители научного сообщества и органов власти, лидеры национальных объединений:

– Станислав БЕДКИН, заместитель руководителя ФАДН России;

Татьяна ВАГИНА, начальник департамента национальной политики управления делам администрации президента;

– Ильдар ГИЛЬМУТДИНОВ, глава ФНКА татар;

– Елена ДАВЫДОВА, директор дирекции спецпроектов и программ МИА "Россия сегодня";

– Леокадия ДРОБИЖЕВА, руководитель Центра исследования межнациональных отношений Института социологии РАН;

– Петр ЕГОРШЕВ, руководитель московского отделения Гильдии межэтнической журналистики;

– Александр КАЛАБАНОВ, начальник отдела национальной политики департамента культуры, спорта, туризма и нацполитики правительства РФ;

– Сергей ЛАПЕНКОВ, исполнительный директор Альянса независимых региональных издателей;

– Анастасия МАРТЫНОВА, журналист телеканала ТВЦ;

– Гилани ПАРОВ, заместитель министра по внешним связям, национальной политике, печати и информации Республики Ингушетия;

– Юрий ПУЛЯ, начальник управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии Роспечати;

– Роман СЕРЕБРЯНЫЙ, секретарь Союза журналистов России

– Светлана СМИРНОВА, председатель Совета Ассамблеи народов России;

– Дмитрий ФУНК, директор Института этнологии и антропологии РАН;

– Ростислав ХУГАЕВ, председатель Союза народов Самарской области;

– Ядвига ЮФЕРОВА, заместитель главного редактора "Российской газеты".

Материалы, отобранные для голосования, отличаются большим тематическим разнообразием, отмечает член жюри Петр Егоршев. "По-прежнему большое внимание уделяется простым человеческим историям: о любви, дружбе, межнациональных браках, добрососедских отношениях. Популярны кулинарные рубрики. Во многих печатных СМИ выходят тематические полосы. При этом нельзя сказать, что журналисты избегают острых тем. Это и территориальные споры, и страсти сразу в нескольких российских регионах вокруг возможной установки памятника Ивану Грозному, и добыча природных ресурсов на территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера", - сказал спикер.

Конкурс "СМИротворец-2020" на лучшее освещение в средствах массовой информации вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений проводится Федеральным агентством по делам национальностей и Гильдией межэтнической журналистики при поддержке Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ и Общественной палаты России в рамках госпрограммы "Реализация государственной национальной политики". Подробнее о конкурсе – на странице.

ТАСС – генеральный информационный партнер конкурса.