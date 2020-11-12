Названы лауреаты общественных премий "Экономист года" и "Экономическая книга года"

Москва, 12 ноября. Одиннадцатого ноября 2020 года состоялось пятое юбилейное Всероссийское экономическое собрание (0+), организованное Вольным экономическим обществом России при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Собрание было посвящено 255-летию Вольного экономического общества России и профессиональному празднику "День экономиста". На мероприятии назвали лауреатов общественных премий "Экономист года" и "Экономическая книга года".

Президент ВЭО России и Международного Союза экономистов Сергей Бодрунов подчеркнул, что дата Дня экономиста была выбрана правительством страны неслучайно. Именно в этот день в 1765 году, 255 лет назад, было основано Императорское Вольное экономическое общество, сегодня – Вольное экономическое общество России.

"Идея создания такого общества, выдвинутая Михаилом Васильевичем Ломоносовым и реализованная распоряжением Екатерины Великой – для своего времени это была прорывная идея! Прецедент! Императорское ВЭО, положив начало формированию общественных институтов в России, стало первой общественной организацией в стране, первым сообществом экспертов, первой дискуссионной площадкой, где на обсуждение выносились актуальные вопросы экономической и общественной жизни", – подчеркнул Сергей Бодрунов.

Собрание было посвящено теме "Национальные цели развития: стратегия успеха".

"2020 год выдался непростым и преподнес немало неприятных сюрпризов. Эпидемия коронавируса спутала планы национальных правительств, бизнеса и обычных людей, изменила общественную, деловую и международную жизнь, обрушила мировую и национальные экономики. Сейчас как никогда важно объединить усилия власти, общественных институтов, экспертного сообщества, бизнеса, граждан. Доверие и солидарность – ведущие факторы достижения национальных целей развития, обеспечения функционирования социально ориентированной экономики с опережающими темпами роста", - рассказал президент ВЭО России.

Сергей Бодрунов подчеркнул роль общественных организаций в достижении целей национального развития: "Если сравнивать экономику со зданием, общественные организации – одна из его несущих конструкций. Без них невозможно решить те масштабные, грандиозные задачи, которые стоят перед страной".

Президент ВЭО России отметил, что сегодня надо думать не только о преодолении кризиса, вызванного пандемией, но и о будущем развитии, о стратегии этого развития, которая воплощена в системе национальных проектов.

"Речь в первую очередь идет об ускорении научно-технологического развития, придания ему нового качества. Структура экономического выпуска стремительно меняется. Экономическое лидерство переходит к странам и компаниям, лидирующим в технологиях. Центр мировой экономической активности неуклонно дрейфует в направлении Восточной и Юго-Восточной Азии. Несмотря на кризис, наблюдается рост индустрий, связанных с новыми технологиями. Например, в Китае темпы роста ВВП, даже несмотря на пандемию, с января по сентябрь оказались в положительной зоне и составили 0,7%, а промышленное производство увеличилось на 1,2%", - добавил Бодрунов.

Президент ВЭО России подчеркнул, что поскольку лидеры будущего – лидеры технологические, то на этом должен быть сделан основной акцент в национальной стратегии.

Мероприятия, посвященные "Дню экономиста" и 255-летию ВЭО России, проходили по всей стране. Благодаря видеомостам с регионами, на связь с телестудией в Большом зале ВЭО России вышли руководители региональных организаций общества из Екатеринбурга, Сочи, Элисты и Тамбова. К работе собрания подключились около 5000 тысяч человек из 75 субъектов Российской Федерации и 6 зарубежных государств – руководители и представители комитетов Совета Федерации и Государственной Думы, администраций регионов, общественных институтов, профильных агентств, Евразийской экономической комиссии, представители реального сектора экономики, академического, образовательного и экспертных сообществ.

Кульминацией собрания стало подведение итогов общероссийской высшей общественной экономической премии "Экономист года".

На соискание звания "Экономист года" в этом году претендовали 123 кандидата из разных субъектов Российской Федерации, которых выдвигали многочисленные организации: научные и экспертные центры, институты РАН, предприятия и общественные объединения, ведущие вузы страны и многие другие.

Председатель жюри премии "Экономист года", член президиума ВЭО России, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Калашников подчеркнул, что количество и уровень соискателей в этом году говорит о росте престижа высшей общественной премии "Экономист года".

Экономистом 2020-го года стал Аркадий Трачук, генеральный директор "Гознака" – компании с 200-летней историей. Трачук, который руководит "Гознаком" последние 20 лет, был отмечен за вклад в развитие российской промышленности и укрепление ее позиции на международном рынке. "Гознак" сегодня – один из крупнейших несырьевых российских экспортеров.

Жюри премии также высоко оценило внедрение в компании инновационных механизмов развития бизнеса в период пандемии, организационные решения по сохранению всех рабочих мест.

Получить столь высокую общественную награду особенно почетно в такой непростой для экономики и общества год, отметил Аркадий Трачук.

"Новые вызовы, новые риски, новые бизнес-модели – на памяти нашего поколения не было такого сложного года. – рассказал генеральный директор "Гознака". – В этот период нам удалось найти многие практические решения, на которые раньше мы потратили бы месяцы, а то и годы".

На собрании также были объявлены имена лауреатов общественной премии "Экономическая книга года-2020". На ее соискание претендовало 93 издания.

Лауреатами стали монография "Оборонно-промышленный комплекс СССР в годы Великой Отечественной войны" (руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов), монография "Конверсия институтов. Начала теории" (директор Института стратегических исследований Республики Башкорстан Александр Дегтярев), учебник "Маркетинг: создание и донесение потребительской ценности" (авторский коллектив Российского экономического университета имени Плеханова: Ирина Скоробогатых; Роман Сидорчук, Сергей Андреев) и учебник "Основы цифровой экономики", (авторский коллектив во главе с ответственным редактором – Марией Конягиной, профессором Северо-Западного института управления РАНХиГС при Президенте РФ).

"В отличие от подвигов на военных фронтах повседневная деятельность тыла за прошедшие годы нечасто становилась предметом внимания ученых", – рассказал лауреат, руководитель Росархива Андрей Артизов.

Специальной премией в номинации "Вспоминая выдающихся экономистов эпохи" была награждена книга "Больше чем жизнь", посвященная памяти известного российского ученого, экономиста, действительного члена Сената ВЭО России Георгия Цаголова.

Монографию "Геополитическая экономия: после американской гегемонии, глобализации и империи" профессора университета Манитобы Радики Десаи жюри отметило еще одной специальной премией в номинации "За вклад в развитие экономической теории".

Завершая собрание, Сергей Бодрунов отметил, что до конца года запланированы экспертные дискуссии в рамках Координационного клуба ВЭО России, научного форума Абалкинские чтения, шестого Санкт-Петербургского экономического конгресса и региональных конференций, на которых экономическое сообщество подведет экспертные итоги года.