Проекты УГМК стали победителями "Строительного триумфа"

ТАСС, 13 ноября. Сразу несколько проектов, реализуемых предприятиями Уральской горно-металлургической компании, стали победителями VI Конкурса достижений и инноваций в сфере недвижимости "Строительный триумф". Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе УГМК.

АО "Уралэлектромедь", представившее на конкурс четыре объекта музейного комплекса УГМК (здание авиационной техники, парадного расчета и новые корпуса музеев военной и автомобильной техники), получило специальный приз в номинации "Объект, изменивший качество городской среды". А ЖК "Макаровский" (проектная декларация на сайте) от компании "УГМК-Застройщик" стал лучшим жилым комплексом бизнес-класса Екатеринбурга.

"Для нашего предприятия победа в престижном конкурсе является значимой. Это высокая оценка эффективной и профессиональной работы всех причастных служб завода, - отметил директор по строительству и реконструкции АО "Уралэлектромедь" Вадим Миронов.

В одном из объектов музейного комплекса - здании Парадного расчета на площади 3310 кв. метров разместилась экспозиция, в которой представлены ходовые образцы военной техники периода 1930-40-х гг.: грузовые машины, различные модификации бронеавтомобилей, легендарные танки Т-34-76, Т-35, КВ-1, разработанные в годы войны танки Т-34-85, самоходные установки СУ-76, ИСУ-152, а также различные образцы колесной техники и артиллерии. Архитектурный облик здания выдержан в стиле эпохи 40-х годов ХХ века. Для движения гусеничной техники внутри уложено галтованное брусчатое покрытие, внешне напоминающее Красную площадь в Москве. Постоянная температура воздуха поддерживается автоматизированной системой кондиционирования и вентиляции, что позволяет экспонировать технику круглогодично.

В УГМК отметили, что АО "Уралэлектромедь" трижды отмечалось жюри конкурса "Строительный триумф". В 2018 году предприятие было награждено дипломом за "Лучший социальный объект" (выставочный центр Музея автомобильной техники "XX век АВТО") и удостоилось призового места в номинации "Лучший промышленный объект" в 2019 году - за строительство второй очереди цеха электролиза меди.

Жилой квартал бизнес и элит-класса "Макаровский" компания "УГМК Застройщик" начала возводить в 2017 году. В 2018 г. было завершено строительство 1 очереди 1 этапа комплекса. К концу 2019 года были полностью завершены 1 очередь 2 этап и 2 очередь квартала – элитный дом и многосекционный дом бизнес-класса; строительство дома бизнес-класса III очереди планируется завершить к концу этого года, а строительство IV очереди завершится до конца 2022 года. Инфраструктура ЖК "Макаровский" предусматривает фитнес-клуб с бассейном GOLD`S GYM Ekaterinburg, медицинский центр, детский центр развития "Мир открытий", супермаркет, салон красоты, рестораны, винотеки.

"Девелоперы сегодня не просто возводят квадратные метры, а создают образ жизни. "Осознанное строительство" для девелоперов означает, что во главе всего стоит будущее жителей проектов и города в целом, их жизненные сценарии, их комфорт. Победа в конкурсе для нас большая честь. Уже несколько лет при возведении в Екатеринбурге жилья классов "элит", "бизнес" и "комфорт+" мы применяем стандарты девелопмента, ответственно относясь к территориям своего присутствия, обогащая и развивая их, сохраняя историю. И тем самым мы формируем новое качество жизни для наших резидентов. У нас есть чёткие стандарты, которых мы придерживаемся, и как социально ответственный бизнес мы проектируем самодостаточные, продуманные до мелочей жилые комплексы с полноценной инфраструктурой, своей "экосистемой". В итоге резиденты получают не просто квадратные метры, а пространство для полноценной жизни и саморазвития", - прокомментировал руководитель девелоперских проектов "УГМК-Застройщик" Евгений Мордовин.

В компании отметили, что конкурс "Строительный триумф" учрежден Свердловским областным союзом промышленников и предпринимателей, Союзом строителей Свердловской области, Ассоциацией "СРО "Союз Стройиндустрии Свердловской области", "Уральской палатой недвижимости", АСРО "Гильдия строителей Урала", НП "Российская Гильдия Управляющих и Девелоперов" (ГУД) при поддержке правительства Свердловской области и администрации города Екатеринбурга.