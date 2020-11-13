Context. Diana Vishneva покажет онлайн-премьеру балета "Шахерезада"

Москва, 13 ноября. Международный фестиваль современной хореографии Context. Diana Vishneva (16+) эксклюзивно на платформе покажет запись российской премьеры спектакля Пермского театра оперы и балета "Шахерезада" (16+) в постановке Алексея Мирошниченко. Главные партии в нем исполнили звезды мирового балета Диана Вишнева и Марсело Гомес, премьер Дрезденской государственной оперы и Балета Сарасоты (Sarasota Ballet), Американского театра балета (1997-2017), приглашенный артист Большого и Мариинского театров.

"Показ откроется приветственным словом создателей и главных исполнителей, в котором они расскажут о закулисной работе над спектаклем. Онлайн-премьера состоится 18 ноября в 20.00, доступ к записи будет открыт до 25 ноября включительно" — уточнили в пресс-службе фестиваля.

"Шахерезада" — одноактный балет на музыку симфонической сюиты "Шехеразада" Н. Римского-Корсакова, вдохновленный неиссякаемой культурой Востока и судьбой одной из самых удивительных женщин ХХ века — последней императрицы Ирана Фарах Пехлеви.

В партнерах у хореографа Алексея Мирошниченко его постоянные художники-соавторы. Сценограф Альона Пикалова виртуозно вписала документальные объекты и предметы иранского искусства в художественные координаты спектакля. Татьяна Ногинова мастерски отразила в балетных костюмах дизайнерский облик выбранной эпохи. Свою игру с ощущением времени и пространства ведет и музыкальный руководитель премьеры Артем Абашев, в руках которого симфоническая сюита Римского-Корсакова сверкает множеством красок. А свет от художника Алексея Хорошева рисует воображаемый мир на границе между действительностью и сказкой. Работа Алексея Хорошева была отмечена Национальной театральной премией "Золотая Маска — 2020".

Специальный проект фестиваля и академии Arzamas "Как устроен балет на примере спектакля „Шахерезада“" позволит увлеченным зрителям больше узнать о спектакле, процессе его постановки и истории, которая легла в основу сюжета. В рамках проекта авторы “Шахерезады” делятся принципами работы и секретами создания балетной постановки большой формы. 17 ноября курс также станет доступен на Радио Арзамас.

Context. Diana Vishneva проходит при поддержке Министерства культуры РФ, Фонда содействия развития балетного искусства Дианы Вишневой. Генеральный партнер — ПАО "Газпром". Официальные партнеры — группа ИЛИМ, отели Метрополь, Азимут, "Кемпински Мойка 22", Интеллектуальный клуб 418, группа компаний Simple.