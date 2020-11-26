В НО РАО ищут новые подходы к организации общественных обсуждений

ТАСС, 26 ноября. На днях НО РАО (Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами) организовал дистанционную дискуссию, посвященную вопросам информационного взаимодействия в новых условиях пандемии.

Прошла она в форме круглого стола на онлайн-площадке Х Школы-конференции молодых атомщиков Сибири.

Не отключить от потока

В качестве спикеров выступили руководитель информационного центра в филиале "Железногорский" Сергей Шаранов, заместитель директора Научно-исследовательского института проблем экологии Татьяна Евсеенкова, заместитель председателя Общественной палаты Новоуральского городского округа Юрий Калмаков, руководитель Информационного центра по атомной энергии (ИЦАЭ) Челябинска Лариса Матвеева и директор ИЦАЭ Томска Александр Дорошенко.

Об опыте проведения онлайн-мероприятий и повышении их эффективности рассказала Лариса Матвеева. Она отметила, что при организации вебинаров и онлайн-конференций особенное значение для сохранения внимания аудитории приобретает подготовка качественного визуального ряда.

"Длительность онлайн-мероприятий намного короче, чем офлайн. После 45 минут онлайн-режима человек начинает отключаться от потока информации. Поэтому наши онлайн-форматы проходят во временном промежутке от 10 до 45 минут. Если в офлайне мы раньше позволяли себе нарушать тайминг, то сейчас все чаще и чаще мы стараемся его выдерживать. Изменился и способ подачи информации, и эмоциональная составляющая. Люди стали больше воспринимать и поглощать негативную информацию. Потребность в диалоге стала ведущей", - сказала она.

Обсуждения в сети: плюсы и минусы

Общественные обсуждения материалов обоснования лицензии на эксплуатацию второй очереди пункта окончательной изоляции радиоактивных отходов 3 и 4 классов вблизи Новоуральска в условиях коронавирусной пандемии дались НО РАО непросто, однако был найден оптимальный вариант их проведения.

Обсуждения было решено провести в формате опроса, и в период с 22 по 28 августа горожане принимали в нем участие.

Напомним, что было опрошено 175 человек, и заполнить опросные листы можно было как в онлайн-формате, так и очно, придя в библиотеку или филиал НО РАО.

"Работая в электронном формате обсуждений, мы столкнулись с рядом проблем, получили больше вопросов, чем ответов. В этом году мы активно осваивали форму опроса, и она оказалась довольно эффективной. Было два варианта проведения опроса: онлайн (когда люди сами скачивали необходимые материалы и опросные листы для заполнения и присылали свои ответы к нам на электронную почту) и полуочный/полузаочный", - пояснила Евсеенкова.

Второй вариант предусматривал встречи с теми, кто заполняет опросные листы.

"Когда у нас была возможность ответить на вопросы по материалам обоснования лицензии. В опросных листах мы получили много вопросов, которые в силу формата общественных слушаний не всегда доходили до нас. Люди мало пользуются тем, что в течение 30 дней до объявления общественных обсуждений и после могут выдаваться предложения, рекомендации, замечания и вопросы, а заказчик обязан на них отвечать. Когда мы получали вопросы и предложения, было проще реагировать на них и давать взвешенные и грамотные полноценные ответы", - добавила Евсеенкова.

Среди членов Общественной палаты Новоуральска многие работали на предприятиях атомной отрасли и представляют себе, какое это производство, отметил Калмаков.

"Дистанционный характер обсуждений был просто необходим в период эпидемии. Так вот, при обсуждении материалов круг горожан, которые могут подробно ознакомиться с документами и принять участие в процессе, расширился. К сожалению, здесь отсекается часть людей, не имеющих по каким-либо причинам доступа к интернету. Для тех, кто пришел заполнять опросные листы в учреждения стандартным способом — ручкой, были соблюдены все требования безопасности. Хорошо, что люди тоже воспользовались таким способом. Однако, на мой взгляд, дистанционная форма очень сложная, техническая сторона немного страдает: мы не все слышим, не все видим, переходим с одной платформы на другую. Но в данных условиях это имеет место быть, обратная связь была установлена, и на круглом столе в онлайн-формате обсуждались все заданные вопросы и предложения", - сказал спикер.