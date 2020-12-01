В Красноярском крае около 3 тыс. человек получают консультация ПФР по телефону

КРАСНОЯРСК, 1 декабря. /ТАСС/. Получить консультацию Пенсионного фонда России по телефону, назвав кодовое слово, стало возможным в Красноярском крае. В настоящий момент такой услугой уже воспользовались 3 тысячи человек, говорится в сообщении пресс-службы регионального отделения Пенсионного фонда.

"Персональную консультацию Пенсионного фонда в Красноярске можно получить по кодовому слову<….> В настоящее время уже более 3 тысяч жителей Красноярского края установили кодовое слово и получают персональные консультации по единому многоканальному телефону", - говорится в сообщении.

Получить кодовое слово можно по заявлению гражданина через территориальный отдел фонда, либо через личный кабинет на сайте ведомства. Позвонив на многоканальный телефон контак-центра 8-800-600-04-18. Также человек должен назвать свое ФИО, дату рождения и данные СНИЛС.