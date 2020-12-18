В Самарской области 10% педагогов региона прошли курс повышения квалификации

САМАРА, 18 декабря. /ТАСС/. Самарский Центр непрерывного повышения профмастерства, открытый осенью 2020 года благодаря федеральному проекту "Учитель будущего" национального проекта "Образование", провел с сентября этого года курсы повышения квалификации для более 4 тыс. педагогов, что составляет 10% от общего числа педработников области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства образования и науки Самарской области.

"В 2020 году прошли обучение 10% педагогов региона, что превышает намеченное по плану в 2 раза, в будущем 2021 году планируется охватить еще 10% педагогов. Всего в регионе, включая педагогов дошкольного образования, учителей общеобразовательных школ, педагогов СПО, педагогов допобразования, почти 45 тыс. педагогов", - сообщил собеседник агентства.

В центре сначала выявляют пробелы в профессиональных знаниях педагогов, а затем предлагают им индивидуальные образовательные маршруты для устранения недостатков. По словам руководителя учреждения Юлии Карповой, центр оснащен всем необходимым для проведения мастер-классов в различных форматах, демонстраций цифровых платформ и современного оборудования. "Перед нами стоят задачи увеличить число педагогов, совершенствующих свое мастерство, усилить эффективность проводимых мероприятий и, как следствие, - повысить качество образования" - цитирует пресс-служба руководителя организации Юлию Карпову.

Нацпроект "Образование" направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности отечественного образования, а также ставит задачу вхождения России в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.