В колледже Новокуйбышевска создадут мастерские, оснащенные по стандартам WorldSkills

САМАРА, 18 декабря. /ТАСС/. Новокуйбышевский гуманитарно-технологический колледж откроет за счет нацпроекта "Образование" мастерские по поварскому делу, ресторанному сервису, хлебопечению и бухгалтерскому учету, которые будут оснащены по международным стандартам WorldSkills. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования и науки Самарской области.

"Новокуйбышевский гуманитарно-технологический колледж во второй раз за свою историю выиграл грант нацпроекта "Образование". Теперь за счет федеральных субсидий, софинансирования из регионального бюджета и вложений бизнеса здесь откроют мастерские для обучения поварскому делу, ресторанному сервису, хлебопечению и бухгалтерскому учету, оснащенные по международным стандартам WorldSkills. Таким образом, учреждение начнет выпускать специалистов сферы услуг, конкурентных на мировом уровне", - рассказали в пресс-службе.

Кроме студентов колледжа мастерскими смогут воспользоваться граждане предпенсионного возраста, те, кто потерял работу или решил сменить сферу деятельности. В 2020 году специализированные трехмесячные курсы прошли более 500 человек, наиболее популярными профессиями стали парикмахер, бухгалтер, повар и кладовщик.

Новокуйбышевский гуманитарно-технологический колледж уже имеет аккредитацию специализированного центра по компетенции "Поваренное дело". Теперь учреждение станет единственным учебной организацией в Самарской области, где можно будет освоить компетенцию "Хлебопечение" по стандартам WorldSkills.

Нацпроект "Образование" направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности отечественного образования, а также ставит задачу вхождения России в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.