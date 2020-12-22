В Самарской области переоборудованы две коррекционные школы в рамках реализации нацпроекта

САМАРА, 21 декабря. /ТАСС/. Новое оборудование появилось в двух школах-интернатах для детей с ограниченными возможностями в Тольятти и Новокуйбышевске в рамках реализации нацпроекта "Образование". Это позволит составить индивидуальную программу более чем для 900 учеников, сообщает пресс-служба министерства образования Самарской области.

"Новые техника и мебель установлены в 2020 году в школе-интернате им. И.Е. Егорова г.о. Новокуйбышевск и школе-интернате № 3 г.о. Тольятти <…> В рамках национального проекта "Образование" в учреждения поставлено оборудование для трудовых мастерских, а также для дополнительного образования детей и психолого-педагогического сопровождения и коррекционной работы", – говорится в сообщении пресс-службы.

По словам директора школы-интерната имени И. Е. Егорова в Новокуйбышевске Елены Поповой, в школе обучается более 460 учеников. "Все они имеют индивидуальные ограничения по здоровью. Благодаря реализации нацпроекта у нас появилось больше возможностей эффективно составлять программу для каждого воспитанника", — передает пресс-служба слова Егоровой.

В Самарской области в 2021-2024 годах планируется обновить материально-техническую базу еще пяти коррекционных школ, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам. В основе проводимых мероприятий – реализация принципа равных прав на образование всех детей независимо от состояния их здоровья.

Нацпроект "Образование" направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности отечественного образования, а также ставит задачу вхождения России в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.