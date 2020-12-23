Центр опережающей профподготовки в Тольятти примет более 30 тыс. человек в 2021 году

САМАРА, 23 декабря. /ТАСС/. Центр опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП), открытый в Тольятти осенью этого года по нацпроекту "Образование", привлечет 35 тыс. человек для обучения и профориентации. Об этом говорится в ответе Министерства образования и науки Самарской области на запрос ТАСС.

"В 2021 году центр готов организовать обучение 15 тыс. жителей региона, профориентацию 20 тыс. жителей. В этом году в мероприятиях ЦОПП приняли участие более 20 тыс. человек", — сообщила заместитель министра образования Ольга Лысикова.

Из 20 тыс. человек, привлеченных в этом году, в профориентационных мероприятиях приняли участие 14 783 школьника, еще 2 886 жителей Самарской области прошли переобучение по программе "Вордскиллс экспресс". Консультации от сотрудников по выстраиванию маршрутов их профессиональной подготовки получили 4 115 человек, сообщила Лысикова. Среди граждан, прошедших переобучение, 400 человек обратились после потери работы в период пандемии.

Среди наиболее популярных направлений для переобучения указаны "малярные и декоративные работы", "электромонтаж", "дошкольное воспитание", "физкультура и фитнес", "промышленная автоматика", "поварское дело", "веб-дизайн и разработка" и другие.

В региональном министерстве образования отметили, что ЦОПП позволит жителям за 3-6 месяцев освоить востребованные компетенции и попасть на рабочие места в современных производствах. "Основу развития экономики региона составляют высокотехнологичные обрабатывающие производства с высокой добавленной стоимостью (автомобилестроение, производство авиационной и космической техники), а также производства с высокой глубиной переработки (химия, металлургия). Квалифицированные кадры для таких производств являются важнейшим фактором", — отметили в профильном министерстве.

Национальный проект "Образование", инициированный президентом России Владимиром Путиным, направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности отечественного образования, а также ставит задачу вхождения России в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. Изначально в состав нацпроекта входили 10 федеральных проектов: "Современная школа", "Успех каждого ребенка", "Поддержка семей, имеющих детей", "Цифровая образовательная среда", "Учитель будущего", "Молодые профессионалы" (повышение конкурентоспособности профобразования), "Новые возможности для каждого", "Социальная активность", "Экспорт образования" и "Социальные лифты для каждого". С 2021 года к их числу добавится еще один федеральный проект о патриотическом воспитании граждан.