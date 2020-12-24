Самарский старшеклассник разрабатывает виртуальный квест

САМАРА, 24 декабря. /ТАСС/. Школьник из Самарской области Никита Багреев планирует создать виртуальный квест "Путешествие по Солнечной системе", используя оборудование "Точки роста", открытой в школе Новокуйбышевска в рамках национального проекта "Образование". Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства образования.

"Современные технологии взял на вооружение десятиклассник новокуйбышевской школы №5 Никита Багреев, который на базе готовых локаций для очков виртуальной реальности разработал к 75-летию Победы экскурсии по городам-героям и провел в рамках "Умных каникул" занятия для сверстников. Сейчас он вместе с педагогом создает собственные локации на графическом движке Unity (среда для разработки компьютерных игр, - прим. ТАСС). Он работает над VR-квестом "Путешествие по Солнечной системе", - написано в сообщении пресс-службы.

По данным регионального министерства образования, разработка квеста стала возможна благодаря высокотехнологичному оборудованию "Точки роста". В кабинетах центра кроме школьных занятий проводят внеучебные мероприятия. Дети изучают виртуальную и дополненную реальность, геоинформационные технологии, 3D-моделирование, работу квадрокоптеров, робототехнику, а также осваивают фото- и видеоискусство.

Всего за два года в рамках нацпроекта было создано 87 центров цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" в муниципальных районах и малых городах Самарской области. Национальный проект "Образование", инициированный президентом России Владимиром Путиным, направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности отечественного образования, а также ставит задачу вхождения России в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.