В Северной Осетии к 1100-летию крещения Алании отреставрируют родовые башни в горах

ВЛАДИКАВКАЗ, 31 марта. /ТАСС/. Реставрация 14 объектов культурного наследия планируется в Северной Осетии к 1100-летию крещения Алании, которое будет отмечаться в 2022 году. Среди них - родовые башни в горах, сообщили ТАСС в пресс-службе главы и правительства республики.

"К 1100-летию крещения Алании, которое будет отмечаться в 2022 году, в Северной Осетии планируется отреставрировать 14 объектов культурного наследия, среди которых и "Сторожевая башня Кадзаевых", расположенная в с. Луар Алагирского района Северной Осетии. Башня является родовой для представителей фамилий Кадзаевых, Цогоевых и Алборовых", - сказал собеседник агентства.

Реставрационные работы будет проводить компания "СКИФОС-РСК". Они согласовали со старейшинами фамилий научно-проектную документацию, сроки и порядок проведения реставрационных работ на башне.

Начальник производства реставрационных работ на объекте Мухтар Байсангуров отметил, что главной задачей является сохранение родовой башни и важно соблюдать правила, по которым реставрируется объект. "Прежде всего это максимальное совпадение башни с его историческим обликом. И мы будем стараться это сделать. Для этого у нас есть грамотные специалисты, и мы также работаем в тесной кооперации и со старейшинами фамилий Сторожевой башни Кадзаевых. Сейчас пока необходимо восстановить подъездные пути к объекту, а затем приступать к работам", - сказал Байсангуров.

Представители фамилий, принявшие участие в данной встрече, выразили надежду на скорейшее восстановление их родовой башни, а также высказали слова благодарности в адрес руководства республики за помощь в сохранении и возрождении фамильных башен.

"Реставрация родовой башни для наших трех фамилий имеет большое значение не только в плане восстановления историко-культурного наследия, но, безусловно, несет в себе воспитательный элемент для подрастающего поколения, которые интересуются своими историческими корнями", - сказал представитель фамилии Цогоевых.

О праздновании крещения Алании

Первые аланы приняли христианство во II веке, однако массовое крещение произошло приблизительно 1 100 лет назад. В 2017 году президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2022 году 1100-летия крещения Алании. Утвержден план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования, его реализацию предполагается осуществить за период с 2020-го по 2022 год.

В рамках подготовки к празднованию знаменательной даты в нынешнем году планируется отреставрировать 14 объектов культурного наследия федерального и регионального значения. Уже ведутся работы на 10 объектах. Это Зругский храм, Дом-музей Коста Хетагурова в Наре и жилое здание-замок с остатками церковного здания в с.Кумбулта. Сейчас идет реставрация фасада Музея осетинской литературы во Владикавказе. Продолжаются работы и в святилище в Дагоме, башнях в Донисаре и Луаре, а также в средневековом храме в селении Тли. В старинной церкви в селе Фараскат работы уже завершены. Стена Осетинской церкви также уже полностью восстановлена.

Приуроченный к 1100-летию крещения Алании стартовал масштабный проект "Аланская библиотека". Старт ознаменовался изданием репринта журнала "Христианская жизнь" за 1911 год. Это единственное для своего времени религиозно-просветительское издание на осетинском языке с небольшими перерывами выходило до 1916 года по инициативе священнослужителей и мирян Владикавказско-Моздокской епархии. К знаменательному юбилею будет выпущена юбилейная монета, на реверсе которой будет помещено изображение княгини Марии Ясыни, представляющее собой фрагмент росписи храма святого равноапостольного князя Владимира во Владикавказе.