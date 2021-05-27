Сергей Меняйло принял участие в форуме Общественной палаты России "Сообщество"

Москва, 27 мая. Вчера в очном формате впервые после годового перерыва начал работу первый в 2021 году форум Общественной палаты РФ "Сообщество". Старт форумной кампании дали во Владикавказе. Тема пленарной сессии – "Общественный контроль – инициатива, участие, результат!". В мероприятии принял участие врио Главы Северной Осетии Сергей Меняйло.

Перед началом сессии руководитель республики в рабочем кабинете встретился с секретарем ОП РФ Лидией Михеевой. Речь шла об итогах работы выездного заседания комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам. В первые два "нулевых" дня форума представители Общественной палаты посетили в Северной Осетии объекты теплоснабжения, водоотведения, утилизации твердых коммунальных отходов, дорожного строительства, благоустройства городской среды, очистных сооружений, ознакомились с работой управляющих компаний.

Встреча с представителями Общественной палаты в расширенном формате продолжилась в Национальной научной библиотеке. Руководитель республики поприветствовал гостей и участников форума, поблагодарил за приезд и пристальное внимание к проблемам республики.

"Тема, которая сегодня звучит на форуме, крайне актуальна. Встречаясь с представителями Общественной палаты и Общероссийского народного фронта республики, я предложил им использовать не только инструменты общественного контроля, но и выступать экспертами в некоторых важных вопросах, предлагать решения. В свою очередь органам исполнительной власти поставил задачу: при возникновении спорных вопросов, которые вызывают социальное напряжение, работать на площадках Общественной палаты, напрямую с людьми. От вашей деятельности зависит очень многое. Надеюсь, что по итогу работы форума будут подготовлены предложения, которые можно претворить в жизнь", – подчеркнул Сергей Меняйло, пожелав участникам успехов и плодотворной работы.

В первый день работа на форуме будет идти на пяти тематических площадках: "Общественный контроль", "Региональные приоритеты", "Некоммерческий сектор", "Туризм на Северном Кавказе" и "Социальное проектирование". Основные темы круглых столов и дискуссий: молодежная политика и гражданское общество в развитии Северного Кавказа и укреплении межнационального единства, доступ негосударственных организаций на рынок социальных услуг и функционирование социальных лифтов, деятельность общественных наблюдательных комиссий и устранение диспропорции территориального развития региона.

В плане второго дня форума: круглый стол "Актуальные вопросы общественного контроля за избирательным процессом", выездное заседание Совета молодых ученых СКФО, панельная дискуссия "Общественный контроль за качеством школьного питания", питчинг-сессия "Питчинг социальных проектов РСО-Алания" и другие.

Форум "Сообщество" – это открытая площадка для диалога между представителями власти и общества: чиновниками, бизнесменами, членами НКО и активными гражданами, заинтересованными в качественных изменениях жизни российского социума. Основной задачей каждого форума является выявление лучших региональных и федеральных практик гражданской активности, объединение единомышленников, формирование импульса для развития гражданского общества в РФ. Окружные форумы посвящены проблемам федерального масштаба, рассматриваемым через призму опыта одного субъекта РФ.

Всего в 2021 году пройдет четыре окружных форума "Сообщество". Помимо Владикавказа мероприятия состоятся в Твери, Саранске и Хабаровске. Итоговый форум состоится в Москве в начале ноября в преддверии Дня народного единства.