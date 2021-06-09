Ярмарку товаров и услуг осужденных хотят провести на Сахалине

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 июня. /ТАСС/. Управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России по Сахалинской области получило от областной думы предложение провести на Сахалине ярмарку товаров и услуг осужденных лиц в целях решения вопроса трудоустройства заключенных. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе островного парламента.

"Предложено силовому ведомству совместно с правительством области организовать мини-ярмарку, на которой учреждения, организации и обычные потребители смогут ознакомиться с товарами и услугами [осужденных]", - рассказали в пресс-службе облдумы.

На встрече с депутатами начальник УФСИН по Сахалинской области Сергей Алтухов сообщил, что в производственных цехах ведомства работает швейное производство, деревообработка, металлообработка, заключенные изготавливают различные стройматериалы, сувенирную продукцию. На возмездной основе лица, содержащиеся в колониях-поселениях, выполняют сельскохозяйственные, строительные и подсобные работы в разных организациях. Однако, по его словам, сейчас наблюдается снижение спроса на продукцию мебельного производства со стороны учреждений образования и здравоохранения. Отсутствуют государственные и муниципальные заказы на швейные изделия, дерево- и металлообработку, тротуарную плитку и другое.

По мнению заместителя министра по экономическому развитию Сахалинской области Сергея Карпенко, присутствовавшего при разговоре, причина кроется в отсутствии широкой информации о производственной деятельности пенитенциарной системы региона. "Руководству УФСИН нужно выпустить качественный каталог своих товаров и услуг с указанием контрольного уровня цен. Это можно сделать с участием правительства области и привлечением высокопрофессиональных фотографов. УФСИНу желательно более активно работать с муниципальными образованиями", - приводятся слова Сергея Карпенко.