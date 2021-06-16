На планерке ЗСК обсудили миграционную ситуацию в регионе

Краснодар, 16 июня. Председатель ЗСК Юрий Бурлачко провел планерное совещание, на котором депутаты рассмотрели миграционную ситуацию на территории Краснодарского края. В его работе приняла участие начальник Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по региону Ирина Безуглова.

Предваряя обсуждение, руководитель кубанского парламента напомнил, что 15 декабря минувшего года Президент страны подписал Указ, которым были продлены временные меры по урегулированию правового положения иностранцев в России на фоне сохраняющейся угрозы распространения коронавирусной инфекции. Из Указа Президента следует, что до 15 июня 2021 года, то есть до сегодняшнего дня были приостановлены сроки пребывания, а также постоянного или временного проживания в нашем государстве иностранцев и лиц без гражданства. Известно, что сегодня был подписан Указ о продлении до 30 сентября моратория на выдворение из России иностранных граждан и лиц без гражданства.

"Рассматриваемая тема была актуальна во все времена. Наш край – регион с благоприятными для проживания и трудовой деятельности условиями, который привлекает потоки мигрантов, как из других субъектов страны, так и из-за рубежа. Хотелось бы узнать, каково положение дел в крае на сегодняшний день", – обратился Юрий Бурлачко к начальнику управления по миграционным вопросам администрации края Александру Болдину.

Руководитель ведомства доложил, что итоговый миграционный прирост за 2020 год на Кубани составил 33 511 человек, в том числе из других субъектов страны прибыло 21 438 человек, прирост за счет международной миграции составил 12 073 человека. Увеличение количества жителей зафиксировано в 31 из 44 муниципальных образований края. Больше всего приехавших в города Краснодар, Анапа, Новороссийск, Горячий Ключ, Сочи. По данным управления, прогнозируемый миграционный прирост в 2021 году также составит порядка 30 000 человек.

В свою очередь, отвечая на вопрос депутатов об организации работы подразделений по вопросам миграции в период проведения карантинных мер, Ирина Безуглова отметила, что специалисты своевременно оказывали и оказывают соответствующие государственные услуги населению.

Председатель профильного комитета ЗСК Андрей Горбань подчеркнул, что с учетом быстро развивающегося и изменяющегося федерального миграционного законодательства необходимо продолжить выработку предложений по его дальнейшему совершенствованию. По его мнению, также необходимо усилить работу по выполнению требований краевого законодательства, в том числе касающихся дополнительных мер профилактики и предупреждения нарушений трудового и миграционного законодательства страны. В частности, речь идет о неоказании государственной поддержки путем предоставления средств краевого бюджета физическим и юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, подвергнутым административному наказанию за нарушение миграционного законодательства при привлечении к трудовой деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства.

Большое внимание на совещании было уделено вопросам влияния миграционных потоков на социальную сферу, общественную безопасность, межнациональные отношения в регионе. Законодатели сошлись во мнении, что в муниципалитетах должны оперативно реагировать на прирост населения, в первую очередь из-за переехавших в край на постоянное место жительства граждан страны из других регионов. В зависимости от этого необходимо планировать строительство новых детских садов, школ, медпунктов, развивать всю сопутствующую инфраструктуру.

Что касается приглашения трудовых мигрантов из-за рубежа, здесь у депутатов позиция однозначная: неукоснительное соблюдение миграционного законодательства всеми заинтересованными сторонами, анализ обстановки, складывающейся в данной среде, а также необходимость поддержания баланса трудовых ресурсов в регионе с учетом содействия трудоустройству в приоритетном порядке граждан Российской Федерации.

Завершая обсуждение, Юрий Бурлачко подчеркнул, что будущее Кубани строится сегодня. Оно зависит от того, кто и с какими планами приезжает в регион.

"Необходимо максимально эффективно использовать имеющиеся рычаги по регулированию миграции в крае. Поэтому необходимо продолжать мониторинг миграционных процессов для принятия своевременных решений. Мы готовы к сотрудничеству со всеми профильными структурами по выработке совместных предложений по дальнейшему совершенствованию миграционного законодательства", – сказал председатель ЗСК.

По итогам совещания была принята резолюция, в основу которой легли все прозвучавшие рекомендации и предложения по обозначенной теме. В частности, управлению по миграционным вопросам администрации края поручено изучить вопрос о целесообразности увеличения размера регионального коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда края на 2022 год. Также Управлению по вопросам миграции ГУ МВД России по региону рекомендовано совместно с участковыми уполномоченными полиции, органами местного самоуправления, представителями гражданского общества и казачьих организаций проводить мониторинг миграционной ситуации и пресекать нарушения миграционного законодательства страны.