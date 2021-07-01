В Калуге завершилась XVI Германо-Российская конференция городов-партнеров

Москва, 1 июля. 30 июня в Калуге завершила работу XVI Германо-Российская конференция городов-партнеров "Укрепление муниципальных и региональных связей - расширение горизонтов", неотъемлемой частью которой стал Калужский международный экономический форум "Калуга 650: партнерство для развития".

На протяжении трех дней представители органов власти, деловых кругов, эксперты России и Германии обсуждали широкий круг вопросов, обменивались идеями, мнениями и опытом. Среди основных тем дискуссий - создание имиджа и бренда региона, подготовка квалифицированных кадров, определение профессиональной ориентации молодежи.

Значимость развития конструктивного диалога между странами подчеркнул в обращении, направленном в адрес организаторов и участников мероприятия, президент России Владимир Путин: "Важно, что в конференции участвуют не только представители местных органов государственной власти, но и делегации деловых кругов и различных общественных организаций. Уверен, что вы проведете плодотворные, содержательные дискуссии, которые будут способствовать развитию конструктивных партнерских связей, а также упрочению доверия и понимания между народами России и Германии".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в своем приветственном слове обратил внимание на непростые условия проведения мероприятия: "Форум носит поистине "всепогодный" характер и регулярно собирается, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку и известные проблемы в отношениях между нашими государствами. В России искренне дорожат высоким уровнем взаимопонимания и обоюдного доверия между российским и немецким народами, рассматривают это в качестве фактора стабильности на европейском и широком евразийском пространствах".

В своем письме председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко отметила закономерность проведения мероприятия в этом году в нашем регионе: "Важно, что в 2020 году Германия заняла первое место среди внешнеторговых партнеров Калужской области, в том числе, по импорту и экспорту, налажен опыт конструктивного взаимодействия во многих других сферах жизнедеятельности".

Калужский опыт сотрудничества с немецкими компаниями стал центральной темой обсуждения на панельной сессии "Калуга 650: партнерство для развития". Ее участник специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой отметил, что на протяжении длительного времени в регионе создаются благоприятные условия для привлечения инвестиций.

Губернатор области Владислав Шапша в своем выступлении определил приоритетное направление развития региона до 2040 года - развитие человеческого капитала: "Все, что касается людей, их безопасности, здоровья, образования, создания высокооплачиваемых и высокотехнологичных рабочих мест - главный предмет нашего стремления, то, над чем мы работаем".

В заключительный день в Инновационном культурном центре состоялось пленарное заседание, на котором руководители рабочих групп рассказали о деятельности площадок конференции, подвели итоги молодежного форума городов-партнеров. Глава администрации Боровского района Николай Калиничев и исполнительный директор и член правления Германо-Российского форума Мартин Хоффманн подписали соглашение о намерениях установления побратимских связей между Боровском и городом земли Саар. Также стало известно, что следующая Германо-Российская конференция пройдет в 2023 году в немецком городе Эссене.

Кроме этого, делегаты в рамках культурной программы посетили Государственный музей истории космонавтики им. К.Э. Циолковского, музей-усадьбу "Полотняный завод", музей бумаги "Бузеон", Свято-Тихонову пустынь, приняли участие в мастер-классе по городошному спорту.