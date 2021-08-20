В Ульяновской области завершилась проверка школ к новому учебному году

Москва, 20 августа. В Ульяновской области 772 образовательных учреждения готовы принять своих учеников 1 сентября. Новый 2021-2022 учебный год начнется с проведения традиционных линеек. Праздник рекомендуется провести на открытом воздухе, не заводя детей в школы, максимально соблюдая дистанцирование. А 2 сентября все обучающиеся сядут за парты и приступят к занятиям, соблюдая рекомендации Роспотребнадзора.

Напомним, подготовка образовательных организаций предусматривает мероприятия по антитеррористической и пожарной безопасности, выполнение требований по соблюдению санитарных норм и правил, проведение ремонтных работ, приобретение необходимого оборудования и учебных пособий. В новом учебном году все общеобразовательные организации должны соблюдать санитарные нормы: дезинфекционный режим, использование средств индивидуальной защиты, закрепление за каждым классом отдельного кабинета, наличие в кабинетах и местах скопления обучающихся рециркуляторов, запрет на проведение массовых мероприятий между различными классами (школами).

Как отметил Председатель Законодательного Собрания Ульяновской области Валерий Малышев, не менее важно обеспечить безопасность детей в школах и техникумах. Он подчеркнул, что системе безопасности и антитеррористической защищенности в наших образовательных учреждениях необходимо уделять самое пристальное внимание и ни в коем случае не экономить на этом вопросе.