В райцентре Сурское Ульяновской области идет реконструкция исторического центра

Ульяновск, 27 августа. Реновация проводится за счет гранта Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, инициированного Президентом России Владимиром Путиным и включенного в нацпроект "Жилье и городская среда". Сурчане победили в номинации "Исторические поселения".

В центре старинного села, раскинувшегося на берегах Суры, сосредоточены культурные и торгово-ярмарочные объекты, их благоустройство создаст туристический и пешеходный каркас старинного села. Комплексное преображение ждет улицы, где находятся учреждения культуры и образования, магазины, церковь, площадь, а также современный парк культуры и отдыха. Проект предусматривает трансформацию пространства: так, во время ярмарки площадь будет превращаться в торговые ряды, а в будние дни и вечером станет местом отдыха.

С ходом работ ознакомился Председатель Законодательного Собрания Ульяновской области Валерий Малышев во время рабочей поездки в Сурский район.

Реновация ведется на средства федерального гранта в размере 50 млн рублей, также в качестве софинансирования 10 млн направят из областного бюджета и 1 млн - из местного. Кроме того, планируется привлечь средства из внебюджетных источников, так как в развитии муниципалитета заинтересованы и предприниматели, - отметил Валерий Малышев. Он также призвал муниципальных коллег не медлить с завершением работ, напомнив, что в таком случае деньги придется вернуть деньги - таковы строгие условия конкурса.

Спикер ульяновского заксобрания также осмотрел строящийся в Сурском Центр бокса и пауэрлифтинга, средства на который выделены из областного бюджета. Технически объект готов на 90%, его сдача планируется в сентябре.