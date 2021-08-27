В Калуге состоялся гастрономический лагерь "Гастрокэмп-2021"

Калуга, 26 августа. Губернатор Владислав Шапша 26 августа в Калуге принял участие в презентации эксклюзивных блюд, десертов и напитков, приготовленных из продукции калужских производителей в рамках регионального гастрономического лагеря "Гастрокэмп-2021".

Участниками мероприятия также стали – заместитель губернатора Карина Башкатова, Городской Голова города Калуги Дмитрий Денисов, министр внутренней политики и массовых коммуникаций области Олег Калугин, а также представители ресторанного бизнеса и фермерских хозяйств, журналисты. Провел мероприятие президент Международного эногастрономического центра Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО), председатель комитета по гастротуризму Российского союза туриндустрии Леонид Гелибтерман.

Основная идея "Гастрокэмп-2021" – развитие гастрономического туризма, поддержка предпринимателей и индивидуальных фермерских хозяйств региона. Задача – сформировать фирменное меню по уникальной рецептуре, которое в дальнейшем передадут представителям ресторанного бизнеса Калужской области для использования в заведениях общественного питания.

Повара-участники гастрономического лагеря – Антон Сальников, Елена Баклашова, тренер-бариста Елизавета Барышникова из Москвы, а также Рашид Рахманов из Санкт-Петербурга, калужане Михаил Поздняков и су-шеф Павел Божко. Перед составлением рецептуры они посетили более десяти фермерских хозяйств региона, побывали на краеведческой экскурсии для того, чтобы подробнее изучить историю и понять особенности менталитета Калужской области.

На презентации авторы рецептов представили 20 оригинальных блюд и пяти напитков. В качестве основных ингредиентов использовались продукты, произведенные в Калужской области – мясо цесарки, молочная продукция, картофель, радужная форель, щука, тыква, пастила, калужское тесто и пряник. В числе блюд – "Окская щука с пюре из медовой тыквы, медынским маслом и лемонграссом", "Калужская цесарка су-вид в собственном соусе", "Рассольник по-калужски с фермерской уткой и богимовской сметаной", "Филе форели из Сухиничей с жареным романо и соусом цитронель", "Мороженное-мусс из калужского теста", чай "Калужское разнотравье" и другие.