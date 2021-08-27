Итоги форума "Технопром-2021" в Новосибирске

В ТАСС (Новосибирск) состоится пресс-конференция об итогах VIII Международного форума и выставки технологического развития "Технопром" в Новосибирске.

О количестве участников мероприятия, о ключевых спикерах и об основных событиях форума расскажут заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова, глава регионального министерства науки и инновационной политики Алексей Васильев.

Об итогах образовательного трека на "Технопроме" и перспективах реализации проекта студенческого кампуса расскажет ректор Новосибирского государственного университета Михаил Федорук.

Пресс-центр ТАСС открыт для журналистов в обычном режиме. Просим соблюдать установленные эпидемиологические требования, пользоваться медицинскими масками и перчатками.

Трансляция пресс-конференции (12+) доступна на странице данного анонса в разделе пресс-центра на сайте ТАСС и в группе пресс-центра ТАСС на Facebook.

Вопросы спикерам принимаются в чате пресс-центра в приложении WhatsApp.

Справки и аккредитация: +7 (383) 349-99-50, +7 (965) 824-24-18, press-sib@tass.

Адрес: Новосибирск, Добролюбова, 2А, 3-й этаж