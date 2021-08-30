Ростов-на-Дону, 30 августа. Стало уже доброй традицией накануне нового учебного года проводить Августовский педагогический форум работников образования. Глава Администрации Ростова Алексей Логвиненко встретился с учительским сообществом города.

Алексей Логвиненко наградил сертификатами на приобретение компьютерного и интерактивного оборудования школы №7,21 и 87, которые в этом году улучшили свой результат по результатам рейтинга. Сертификаты на получение субсидии также вручили гимназиям № 9, 25, 45, 60 и 118, лицеям №1, 11, 27 и 71 и школе №53. Они стали лидерами рейтинга муниципальных общеобразовательных учреждений города.

Нагрудными знаками "Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации" и почетными грамотами Министерства просвещения РФ наградили лучших педагогов и воспитателей, работников сферы образования города.

В ходе встречи участники проанализировали прошедший учебный год, обсудили проблемы городского образования, определили приоритеты и основные векторы развития образовательных организаций.

"На этой неделе президент Владимир Владимирович Путин поддержал идею объявить 2023 год - Годом педагогов и наставников. Мы должны "Создавать образ учителя, как человека от которого зависит будущее нашего государства", - отметил Алексей Логвиненко. - Для этого нам необходимо создать все необходимые условия. Образовательная инфраструктура должна быть современной и интересной. У нас масштабные планы по развитию отрасли!"

При строительстве школ в новых микрорайонах города впервые планируется использовать механизмы государственно-частного партнерства. Ввод новых объектов в эксплуатацию - это создание новых рабочих мест. Алексей Логвиненко принял решение о выделении с этого учебного года дополнительной стипендии студентам, заключившим целевые договоры с образовательными учреждениями города.

Кроме того, глава Администрации города поддержал инициативу увеличения призового фонда конкурсов профессионального мастерства педагогов. На эти цели из бюджета города выделено более 1,5 млн. рублей.

"Современное образование ставит перед нами новые задачи. Наша общая цель - создать в городе условия для реализации качественного образования, - подчеркнул Алексей Логвиненко. - Новый учебный год в Ростове будет посвящен молодым педагогам. Он начнется в городе традиционно. Все школы обеспечены всем необходимым для поддержания санитарных норм."