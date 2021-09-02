В Новосибирске обсудят нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства"

Новосибирск, 2 сентября. В ТАСС (Новосибирск) 3 сентября в 16:00 (нск) состоится пресс-конференция о подготовке к реализации национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" в Новосибирской области.

О целевых показателях и объеме финансирования мероприятий нацпроекта, а также о новых направлениях и планах по развитию туристической инфраструктуры расскажет министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

Пресс-центр ТАСС открыт для журналистов в обычном режиме. Просьба соблюдать установленные эпидемиологические требования, пользоваться медицинскими масками и перчатками.

Трансляция пресс-конференции (12+) доступна на странице анонса на сайте ТАСС и в группе пресс-центра ТАСС на Facebook.

Вопросы спикерам принимаются в чате пресс-центра в приложении WhatsApp.

Справки и аккредитация: +7 (383) 349-99-50, +7 (965) 824-24-18, press-sib@tass.

Адрес: Новосибирск, Добролюбова, 2А, 3-й этаж