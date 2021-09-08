До конца года в спортивной школе №13 Ростова-на-Дону оборудуют модульный спортивный зал

ТАСС, 8 сентября. Модульный спортивный зал оборудуют в спортивной школе №13 Ростова-на-Дону до конца 2021 года. На его строительство и оснащение из областного и местного бюджетов выделено 93 млн рублей, сообщает в среду пресс-служба мэрии города.

"Это даст возможность юным спортсменам тренироваться не только в теплое время года, но и зимой. Мы также заключили договор с футбольной Академией "Ростов". Теперь с юными жителями города будут заниматься профессиональные тренеры, которым, возможно, удастся вырастить новых звезд", - цитирует пресс-служба слова главы администрации города Алексея Логвиненко.

Он уточнил, что в этом году местные власти уделяют особое внимание развитию спортивной инфраструктуры в городе, которая включает почти 30 учреждений спортивной направленности, где занимаются более 28 тыс. человек. В настоящее время в различных спортивных секциях города занимается более 165 тыс. детей и подростков, что составляет более 80% от общего числа жителей Ростова-на-Дону в возрасте до 18 лет.

"В 2022 году на базе школы олимпийского резерва №2 будет построен летний гимнастический зал, а само здание ждет косметический ремонт и благоустройство прилегающей территории. Кроме того сейчас мы подыскиваем земельный участок для строительства филиала спортивной школы. Это даст возможность привлечь к занятием гимнастикой жителей разных районов города", - добавил Логвиненко, слова которого приводит пресс-служба.