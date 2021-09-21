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Котлостроительный завод Таганрога отпраздновал свое 125-летие

"Красный котельщик" также получил сертификат "Лучшего социально ориентированного работодателя Ростовской области"

ТАГАНРОГ, 21 сентября. /ТАСС/. Крупнейший российский поставщик котельного оборудования для электростанций и генерирующих объектов промышленности - "Таганрогский котлостроительный завод "Красный котельщик" отпраздновал 125-летие. Об этом во вторник сообщает управление информационной политики Ростовской области. 
 
"За последнее десятилетие предприятие уверено вышло на рынок оборудования для атомных электростанций. Подтверждением высокого качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции является широкая география поставок – более 30 стран мира. Таких высоких результатов удалось достигнуть лишь благодаря сплоченной команде профессионалов", - цитирует пресс-служба слова министра промышленности и энергетики Ростовской области Андрея Савельева.
 
В настоящее время на заводе производят паровые котлы, котельное, теплообменное, водоподготовительное и вспомогательное оборудование. В этом году "Красный котельщик" также получил сертификат "Лучшего социально ориентированного работодателя Ростовской области".
 
"Это звание присвоено предприятию сроком на пять лет, в настоящее время на предприятии работает более 2,3 тыс. человек", - уточнили в управлении  информационной политики Ростовской области.

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