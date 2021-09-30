На Сахалине до 2023 года откроют 17 медицинских пунктов в селах

ТАСС, 30 сентября. Власти в Сахалинской области введут в эксплуатацию 17 медицинских пунктов в селах в ближайшие три года, сообщается на сайте Сахалинской областной думы.

"На сегодняшний день в Сахалинской области в сельских населенных пунктах Сахалинской области работает 73 фельдшерско-акушерских пункта и 34 врачебные амбулатории. <...> в 2021-2023 гг. планируется ввести в эксплуатацию еще 17 медицинских пунктов модульного типа, в том числе 10 ФАПов и 7 врачебных амбулаторий", - говорится в сообщении.

Медицинские пункты строятся по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения. Отмечается, что спикер регионального парламента Андрей Хапочкин в ходе рабочей поездки по районам Сахалинской области посетил новый фельдшерско-акушерский пункт в селе Советское Долинского района. До этого медпункт там располагался в жилом доме, в очень маленьком помещении. Сегодня первичную медицинскую помощь жители Советского, а это почти 500 человек, получают в более комфортных условиях. В сельском ФАПе имеется все самое необходимое, есть стоматологический комплекс, лечение на котором получили 304 жителя села. Постоянно ведет прием населения мобильная бригада врачей, которая приезжает по установленному графику из райцентра.

Сообщается, что на базе медпункта реализован проект "Умный ФАП", в рамках которого установлена специальная медицинская аппаратура, позволяющая жителям получать консультации врачей по различным профилям дистанционно, не выезжая из населенного пункта. Аппаратура за несколько минут определяет 15 параметров состояния организма. Прямые консультации врачей позволяют сократить количество направлений к участковому врачу хронических больных для коррекции лечения и диспансерного наблюдения. По словам Хапочкина, депутаты фракции "Единая Россия" добились финансирования в размере 30 млн рублей из областного бюджета на эти цели. В этом году "Умные ФАПы" появились в десяти сахалинских селах, в числе которых и Советское.

Ранее президент РФ Владимир Путин поставил задачу в ближайшее время развернуть сеть фельдшерско-акушерских пунктов по всей стране. По словам главы государства, нужно сконцентрировать усилия на первичном звене здравоохранения, с которым соприкасается каждый человек и каждая семья.