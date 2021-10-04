Более 400 тыс. кв. м жилья введут в Чебоксарах до конца года

ТАСС, 4 октября. /ТАСС/. Более 400 тыс. кв. м нового жилья планируют ввести в Чебоксарах до конца 2021 года. Об этом в понедельник заявил замглавы по вопросам архитектуры и градостроительства города Иван Кучерявый, сообщает пресс-служба администрации города.

"План по вводу жилья на 2021 год установлен в объеме 420 тыс. кв. м. Запланированный график строительными компаниями соблюдается", - приводит пресс-служба слова Кучерявого.

Он уточнил, что по итогам III квартала введено в эксплуатацию 277,5 тыс. кв. м жилья, в числе лидеров - строительные компании "Удача", "Стройтрест №3", "Отделфинстрой". За аналогичный период 2020 года в эксплуатацию в Чебоксарах удалось ввести 266,8 тыс. кв. м жилья.