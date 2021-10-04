Почти 15 заведений культуры сможет посетить молодежь по "Пушкинской карте" в Чебоксарах

ТАСС, 4 октября. /ТАСС/. Почти 15 заведений культуры теперь смогут посетить молодые люди Чувашии по "Пушкинской карте" в столице республики. С сегодняшнего дня к программе подключились дом культуры "Салют" и "Чебоксарская певческая капелла "Классика", сообщает в понедельник пресс-служба администрации Чебоксар.

"Теперь ДК "Салют" и МУБ "Чебоксарская певческая капелла "Классика" принимают оплату по "Пушкинской карте". Скоро к проекту подключатся и другие организации", - пояснили в пресс-службе.

В настоящее время "Пушкинскую карту" в Чебоксарах также принимают Чувашский государственный театр оперы и балета,

Чувашдрамтеатр, Русский драмтеатр, Театр юного зрителя им. М.Сеспеля,

Чувашский государственный театр кукол.

Экспериментальный театр, Чувгосфилармония, Чувгосансамбль,

Симфоническая капелла, а также Чувашский национальный музей, Чувашский государственный художественный музей и Мемориальный комплекс летчика-космонавта СССР А.Г. Николаева.

"Пушкинская карта" - специальная банковская карта для молодежи, которой можно расплачиваться только при покупке билетов на культурные мероприятия, деньги перечисляет государство. В период с 1 сентября по 31 декабря 2021 года на карту зачисляется 3 тыс. рублей, в следующем году сумму планируют увеличить. Карта действует на всей территории России, подать заявку на ее оформление можно в личном кабинете на портале госуслуг.