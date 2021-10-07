Дмитрий Патрушев и Виктория Абрамченко высоко отметили успехи брянских аграриев

ТАСС, 7 октября. Предприятия Брянской области завоевали почти 60 медалей в первый день агропромышленной выставки "Золотая осень-2021" (0+), которая проходит в парке "Патриот" Московской области. Об этом в четверг сообщает пресс-служба правительства региона.

Стенд Брянской области посетили заместитель Председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко, Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, первый заместитель Министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов.

"Уже в первый день работы выставки агропромышленные предприятия Брянской области уже получили 56 медалей, из них 43 - золотые. Брянская область как постоянный участник выставки представляет на главном деловом событии российского АПК ведущие предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности", - пояснили в пресс-службе.

В частности, на выставке представлена продукция "Брянского гормолзавода", "Брянского хлебокомбината № 1", "Бежицкого хлебокомбината" и кондитерской фабрикой "Брянконфи", а также других ведущих предприятий области.

Выставка "Золотая осень" проходит в двадцать третий раз, в ней принимают участие более 100 экспонентов из различных регионов России. "Золотая осень - 2021" знакомит с ключевыми тенденциями и достижениями АПК. Здесь развернута масштабная экспозиция сельскохозяйственной техники, а также организована демонстрация испытаний новейших образцов беспилотных комбайнов, тракторов и дронов.