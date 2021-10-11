Опыт Ульяновской области в молодежной политике отмечен законодателями Поволжья

ТАСС, 11 октября. В Пензе состоялось LXII заседание Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа (ПФО). В работе приняли участие полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров, сенаторы Совета Федерации, руководители представительных органов округа. Ульяновскую область представлял Председатель Законодательного собрания Валерий Малышев.

Основным вопросом в повестке Ассоциации стало рассмотрение новых мер совершенствования региональной нормативно-правовой базы в рамках реализации государственной молодежной политики. Игорь Комаров отметил, что государственная молодежная политика в современных условиях приобретает стратегическое значение для развития Российской Федерации.

"В настоящее время важно, в первую очередь, привести региональное законодательство по реализации молодежной политики в соответствие с федеральным. Очевидно, что законодательным органам власти необходимо включиться в работу по совершенствованию нормативного регулирования молодежной политики", – задал тон дискуссии полпред Президента.

В ходе обсуждения рассматривался опыт поволжских регионов. Заместитель полномочного представителя Президента в ПФО Олег Машковцев в своем докладе выделил несколько достижений Ульяновской области. В частности, он отметил, что в нашем регионе на законодательном уровне выработаны меры социальной поддержки молодых специалистов, созданы молодежные Советы в муниципальных образованиях, работает самостоятельное профильное министерство по делам молодёжи.

Председатель Законодательного Собрания Ульяновской области Валерий Малышев, комментируя итоги пленарного заседания, напомнил, что дополнительно к федеральным мерам поддержки семей с детьми, в нашем регионе на законодательном уровне принято решение выплачивать единовременно еще 100 тысяч рублей мамам, родившим первого ребенка до 25 лет. Благодаря другому закону молодым специалистам, работающим в бюджетных учреждениях области, теперь предоставляется ежемесячная компенсация платы за жилое помещение, ежегодная компенсация расходов на проезд к месту отпуска и обратно, так называемые «подъемные» и другие льготы. В текущем году мерами соцподдержки уже воспользовались более 2000 молодых жителей области.

- Тем не менее, убежден, что наиболее эффективный путь - не льготы, а создание условий для обучения, самореализации и трудовой предприимчивости. Это обозначил и Президент, который поставил перед правительством задачу по разработке программы содействия занятости молодежи, ориентированной на предпринимательскую деятельность. При этом, безусловно, особое внимание надо уделить профориентации, ведь дефицит профессионалов и рабочих рук существует во всех отраслях, - считает Валерий Малышев.