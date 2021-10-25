Чебоксары готовятся закупить 123 квартиры для сирот

ТАСС, 25 октября. МБУ "Управление капитального строительства и реконструкции" планирует до 26 октября 2021 года объявить аукцион на приобретение 123 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа.

Напомним, 14 октября 2021 года действующее соглашение между минстроем Чувашии и администрацией Чебоксар о предоставлении субвенций для исполнения государственной функции по вышеуказанной теме расширено допсоглашением. Это связано с тем, что изменился источник финансирования конкурентных процедур с федерального на региональный и добавлена возможность приобретения квартир по эскроу-счетам. Возникла необходимость отмены ранее размещенных торгов и изменения документации.

На детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа выделили свыше 207 млн рублей лимитов бюджетных ассигнований, из них 2,7 млн рублей на предоставление социальной выплаты на приобретение в собственность жилого помещения на территории Чувашской Республики.