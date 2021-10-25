Доля конкурентных процедур в общем объеме закупок Чебоксар составила 85,5%

ТАСС, 25 октября. /ТАСС/. Доля конкурентных процедур в общем объеме закупок в Чебоксарах за девять месяцев текущего года составила 85,5%. Конкуренция при проведении закупок составила 3,1 участника на одну процедуру, сообщает в понедельник пресс-служба городской администрации.

"Снижение показателя экономической эффективности закупок за январь - сентябрь 2021 года относительно аналогичного периода прошлого года обусловлено заключением крупных контрактов с минимальным снижением цены", - пояснил директор "Центра организации закупок" Чебоксар Сергей Егоров.

Всего для обеспечения муниципальных нужд города было осуществлено закупок товаров, работ, услуг на сумму 6 184,9 млн рублей, а эффективность от закупок составила 3,9%. "При этом отмечается рост объема закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций", - добавили в пресс-службе.