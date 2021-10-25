Ульяновские депутаты настаивают на увеличении финансирования ветеринарной службы

ТАСС, 25 октября. В ходе заседания аграрного комитета 22 октября депутаты обсудили распределение бюджетных ассигнований по мероприятиям государственной программы "Развитие Государственной ветеринарной службы Российской Федерации на территории Ульяновской области" на 2022 год.

По мнению председателя профильного комитета Вячеслава Ковеля, в следующем году необходимо обеспечить достаточное финансирование таких направлений государственной ветеринарной службы, как обеспечение условий для производства и реализации безопасных продуктов питания, защита здоровья населения и животных. Биологическая безопасность, мероприятия по предупреждению и профилактике вируса африканской чумы свиней и бешенства на территории Ульяновской области, не должны финансироваться по остаточному принципу, - подчеркнул он.

По информации исполняющей обязанности руководителя Агентства ветеринарии - главного государственного ветеринарного инспектора Ульяновской области Нины Пелевиной, финансовое обеспечение мероприятий государственной программы за счет средств областного бюджета прогнозируется в 2022 году в размере 244,4 млн рублей, или 104,6% к уровню 2021 года.

На обеспечение биологической и пищевой безопасности региона запланировано 27,9 млн рублей, что составляет 104,1% к уровню текущего года. Эти средства будут направлены на обеспечение учреждений ветеринарии вакцинами, диагностическими наборами, питательными средами, химическими реактивами, дезинфицирующими средствами, химической лабораторной посудой, ветеринарными инструментами для проведения противоэпизоотических мероприятий (6,8 млн рублей), товарами ветеринарного назначения для проведения мониторинга по биологической и пищевой безопасности (более 8 млн рублей), развитие материально-технической базы учреждений ветеринарии (10 млн рублей), оснащение ветучреждений специальным оборудованием для профилактики африканской чумы свиней (свыше 3 млн рублей).

По итогам обсуждения депутаты рекомендовали правительству Ульяновской области увеличить финансирование госпрограммы "Развитие Государственной ветеринарной службы Российской Федерации на территории Ульяновской области" на 2022 год. Особое внимание комитет уделил вопросам, связанным с обращением с безнадзорными животными. Было отмечено, что потребность по этому направлению деятельности на 2022 год составляет 13,7 млн рублей, при дефиците 10,7 млн рублей.