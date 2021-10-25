Вячеслав Ковель: уровень поддержки АПК снижать нельзя

ТАСС, 25 октября. Депутаты комитета по аграрной и продовольственной политике, природопользованию и охране окружающей среды 22 октября рассмотрели вопрос бюджетного финансирования агропромышленного комплекса в рамках государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса, сельских территории, регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области" на 2022 год.

По словам председателя комитета Вячеслава Ковеля, от работы агропромышленного комплекса напрямую зависит вопрос, который сегодня в первую очередь волнует население: доступность и качество продовольственных товаров, цены в магазинах.

"Без укрепления данной госпрограммы при формировании бюджета на 2022 год невозможно выйти на решение стратегической задачи обеспечения продовольственной безопасности", - отметил он.

В числе направлений, которые требуют поддержки, - восстановление системы мелиорации и технической вооруженности, повышение эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения, увеличение объемов продукции животноводства. Особое направление - это комплексное развитие сельских территорий, улучшение условий жизни на селе, создание и сохранение рабочих мест, развитие инфраструктуры, привлечение кадров.

По словам и.о. министра агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области Михаила Семёнкина, 2021 год оказался сложным для регионального АПК. Негативное влияние оказали рост цен на минеральные удобрения и ГСМ, стройматериалы и запчасти, а также засуха в западных районах области. Увеличилось количество убыточных предприятий в отраслях животноводства и растениеводства. Это привело к удорожанию себестоимости продукции и стало одной из причин роста цен на продовольствие. Вместе с тем Михаил Семёнкин отметил определенные успехи АПК: сбор урожая зерновых в объеме 1,2 млн т, хороший урожай подсолнечника, закупка сельхозпредприятиями новой техники в количестве 710 единиц, рост поголовья в птицеводческой отрасли.

Планируемое бюджетное финансирование АПК - 4% от расходных обязательств регионального бюджета на 2022 год - недостаточно. В соответствии с бюджетными ориентировками на подпрограмму "Развитие сельского хозяйства из областного бюджета предполагается выделить около 3,1 млрд рублей, что на 858 млн рублей меньше, чем в текущем году. Около 800 млн рублей планируется привлечь из федерального бюджета. Особенно нуждаются в поддержке растениеводство, свиноводство и птицеводство.

Депутаты также считают, что объемы финансовой поддержки сельского хозяйства необходимо увеличивать. Потому что каждый вложенный в сельское хозяйство и переработку рубль приносит бюджету почти семь рублей. По их мнению, поддержка отрасли из регионального бюджета должна быть не ниже уровня текущего года. По итогам обсуждения комитет рекомендовал правительству Ульяновской области изыскать возможность увеличить финансирование данной госпрограммы на 2022 год, при этом особое внимание обратить на поддержку племенного животноводства посредством предоставления субсидий. Дополнительного финансирования, по мнению депутатов, требует разведение и содержание крупного рогатого скота с целью увеличения производства молока.