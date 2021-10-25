Ульяновские депутаты рекомендуют дополнительно финансировать природные нацпроекты

ТАСС, 25 октября. На заседании комитета по аграрной и продовольственной политике, природопользованию и охране окружающей среды 22 октября депутаты заслушали информацию министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области о планируемом распределении бюджетных ассигнований по мероприятиям государственной программы "Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области" на 2022 год.

Качество воздуха, воды и в целом экологии беспокоят всех граждан. На сегодняшний день остаются нерешенными вопросы очистки русла реки Волги, продолжаются оползневые процессы в городах и населенных пунктах, расположенных на ее берегах. Без федеральной поддержки эти проблемы не решить.

По информации и.о. министра природы и цикличной экономики Ульяновской области Гульнары Рахматулиной, на реализацию программы на следующий год предусмотрено 608,5 млн рублей, в том числе за счет федерального бюджета - 443 млн. На исполнение полномочий в сфере лесопользования запланированы субвенции в сумме 286,3 млн рублей, на оздоровление реки Волга - 135,8 млн рублей.

В рамках подпрограммы "Экологический фонд" в областном бюджете предусмотрено почти 20 млн рублей на организацию экологического мониторинга, сохранение биологического разнообразия, вывоз коммунальных отходов с особо охраняемых природных территорий. На подпрограмму "Развитие водохозяйственного комплекса" предусмотрено 47,6 млн рублей, на "Развитие лесного хозяйства" - 22,5 млн.

В региональном бюджете пока не заложены средства на софинансирование национального проекта "Чистая страна" (рекультивация мусорного полигона в селе Красный Яр), что вызвало обеспокоенность у депутатов. Данный объект включен в федеральный проект на 2022-2023 годы, и при обеспечении софинансирования из областного бюджета работы должны начаться весной 2022 года. Требуется региональное софинансирование (разработка проектно-сметной документации) на ликвидацию нескольких свалок - в Ульяновске, Барыше и Сенгилее. Еще одна экологическая проблема, которая стоит уже несколько лет, - загрязнение нефтепродуктами парка "Винновская роща". Для ее решения средства на софинансирование в региональном бюджете 2022 года определены - 4,2 млн рублей. 2 млн рублей предусмотрено на благоустройство родников в следующем году.

По итогам обсуждения депутаты приняли решение рекомендовать правительству Ульяновской области изыскать возможность увеличения финансирования государственной программы Ульяновской области "Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области" на 2022 год. По мнению комитета, дополнительные средства требуются для софинансирования по федеральному проекту "Чистая страна" (120 млн рублей), подготовки проектной документации по ликвидации свалок (более 23 млн рублей), мазутохранилищу на Нижней Террасе Ульяновска (15 млн рублей), проекту берегоукрепления по оползневым зонам (260 млн рублей). Также рекомендовано обеспечить финансирование деятельности государственных охотничьих инспекторов в каждом муниципальном районе, на территории которого имеются охотничьи угодья.