В Правительстве РФ обсудили модель экономического развития Северной Осетии

ТАСС, 25 октября. Председатель Правительства РСО-Алания Борис Джанаев принял участие в совещании по рассмотрению моделей экономического развития субъектов СКФО, которое состоялось под руководством заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Александра Новака.

В совещании приняли участие министр экономического развития России Максим Решетников, аппарат Правительства РФ, заместители министров Минпромторга РФ, Минсельхоза РФ, Минтруда РФ, Минэнерго РФ, Минтранспорта РФ, Минпросвещения РФ, Минстроя РФ, Ростуризма, АО "КСК", ЦСР, Росимущества, Росжелдора, Росрыболовства.

Борис Джанаев представил модель экономического развития РСО - Алания, разработанную в соответствии с методическими рекомендациями, подготовленными Минэкономразвития России.

Говоря об агропромышленном комплексе, премьер-министр республики сообщил о планах реализовать ряд проектов по садоводству, строительству тепличных комплексов, рыбоводству, переработке сельхозпродукции, мясному и молочному скотоводству. Всего в АПК Северной Осетии запланировано 17 проектов - это 32 млрд рублей инвестиций и 2700 новых рабочих мест.

Развитие промышленности - еще одна ключевая задача для республики. Всего в модель включено шесть промышленных проектов на 4,5 млрд рублей, с созданием 400 новых рабочих мест. Среди наиболее значимых из них - организация капитального ремонта электропоездов переменного тока и пассажирских вагонов, возобновление производства сверхчистой меди, создание предприятия по производству органических удобрений, создание предприятия по производству строительных материалов.

Среди крупных проектов, которые планируется реализовать в республике - всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Мамисон", инвестиционный проект "Туристский кластер "Горная Дигория", "Алания Парк" - на общую сумму более 23 млрд рублей. Результат - создание более 3,5 тыс. рабочих мест.

В сфере ЖКХ, прежде всего, речь идет о высоком уровне износа коммунальных сетей. Для оздоровления отрасли утверждена программа устойчивого экономического развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. В результате повысится собираемость коммунальных платежей и сократится дефицит финансирования, что обеспечит выход компаний в сфере ЖКХ на экономически сбалансированную модель.

"У Северной Осетии богатый потенциал по многим ключевым направлениям, но он нуждается в федеральной поддержке для дальнейшего развития. Самые актуальные вопросы мы предлагаем решить, в том числе, через реализацию модели. В этой связи определены пять наиболее эффективных проектов, так называемых прорывных, которые выведут республику на новый уровень развития - это создание всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Мамисон", строительство тепличного комплекса, закладка яблоневого сада и возведение плодохранилища, создание вертикально интегрированного агрохолдинга и проекта по развитию форелевого хозяйства", - отметил Борис Джанаев.

В своем выступлении премьер-министр обратил внимание на результаты модели, которые могут дать очевидный эффект для региона.

"Нам предстоит кропотливая работа по формированию механизмов повышения инвестиционной активности, более полного использования потенциальных возможностей, локомотивом для которых может стать реализация положений модели. Для этого нам, совместно с федеральными органами исполнительной власти, необходимо синхронизировать работу, направленную на оказание содействия в решении поставленных задач. Со своей стороны, мы обеспечим качественное и своевременное исполнение взятых на себя обязательств", - заключил Председатель Правительства.

Комментируя модель экономического развития Северной Осетии, Александр Новак предложил региону использовать в том числе комплексный подход, объединив профильные проекты в единые кластеры.

По словам Максима Решетникова, модель экономического развития Северо-Кавказского региона в целом - это аналитический инструмент, создающий основу для принятия управленческих решений, формирования планов и программ, направленных на достижение национальных целей в экономике.

На данный момент республики объединяет значительная зависимость экономик от бюджетного сектора и высокая зависимость региональных бюджетов от федерального. Кроме того, наблюдается высокий уровень безработицы, низкая вовлеченность банков в работе с инвестиционным портфелем регионов, значительный уровень неформальной занятости за пределами бюджетного сектора.

"Нужно обобщить все программы и сформировать комплексное видение Северного Кавказа с точки зрения развития и достижимости планируемых показателей. Важно рассмотреть, какими существующими мерами можно будет наполнить модели экономического развития регионов. Наша основная задача - увязать региональные инициативы и позиции федеральных органов власти, связать запрос с существующими инструментами", - отметил министр.

Для поддержки и реализации прорывных проектов будет задействован институт развития Северного Кавказа - КАВКАЗ.РФ.

По итогам совещания, Александр Новак поручил доработать приоритетные проекты экономического развития республик совместно с профильными ведомствами.

"Необходимо продолжать поиск и анализ важных для регионального развития проектов. Напомню, что их важность определяется, прежде всего, влиянием на качественные показатели жизни населения в регионах СКФО, на экономику и развитие бизнес-климата в субъектах. Со стороны Правительства мы продолжим оказывать поддержку каждому из регионов, который принимает активное участие в формировании собственных моделей развития и ставит перед собой амбициозные цели по повышению уровня социально-экономического развития", - подчеркнул Александр Новак.