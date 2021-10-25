Управляющие компании Чебоксар задолжали 140 млн рублей за услуги ЖКХ

ТАСС, 25 октября. /ТАСС/. Управляющие компании Чебоксар задолжали 140 млн рублей перед поставщиками коммунальных ресурсов. Наибольшая сумма приходится на тепловую энергию, сообщает в понедельник пресс-служба администрации города.

"Задолженность в 140 млн рублей перед поставщиками коммунальных ресурсов выявили у управляющих компаний, 15 из них находятся в различных стадиях банкротства. Наибольшая сумма скопилась за тепловую энергию - 68 млн рублей. Долг населения по прямым договорам перед ресурсно-снабжающими организациями на сегодняшний день составляет 277 млн рублей", - пояснили в пресс-службе.

В свою очередь и.о. главы администрации города Андрей Петров поручил руководителям районных администраций усилить разъяснительную работу с собственниками помещений в многоквартирных домах и управляющими компаниями. "Возможность расчета за потребленные ресурсы, минуя управляющую компанию, появилась у горожан с 2018 года. Большинство чебоксарцев своевременно выполняют обязательства", - пояснил Петров, слова которого приводит пресс-служба.