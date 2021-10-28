Искусственный интеллект поможет создать комфортную городскую среду в Чебоксарах

ТАСС, 28 октября. Прототип системы, позволяющей создать карту потребностей жителей города Чебоксары в объектах комфортной городской среды, разработают участники Седьмого регионального хакатона по искусственному интеллекту, который пройдет в столице Чувашии 29-31 октября. Оператором конкурса выступает президентская платформа "Россия - страна возможностей", организационный партнер - Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). Организатор конкурса - Министерство экономического развития Российской Федерации.

Анализ данных позволит определить реальные потребности жителей, сформировать комплексную картину жизни города, выявить "болевые" точки городского пространства и учесть данные факторы при выборе объектов городской среды и мест их размещения. Постановщиком задачи выступают Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики и АНО "Институт территориального развития Чувашской Республики".

"На сегодняшний день тема внедрения и разработки технологий искусственного интеллекта является одной из самых значимых и востребованных в ИТ-индустрии. Искусственный интеллект решает важные общественные проблемы и превращается в огромную индустрию. Отмечу, что на хакатоне, который пройдёт в Чувашской Республике с 29 по 31 октября, нами представлен кейс по созданию комфортной городской среды. Задача носит прикладной характер. Мы хотим получить от мероприятия реальную пользу, потому что в республике стоит задача по повышению благоустройства территории. Для этой цели также был создан Институт территориального развития Чувашской Республики, который занимается решением данного вопроса. Планируем применить научный подход к определению типа объекта для благоустройства и обоснованию выбора этого места. Кейс будет отрабатываться на основании данных, полученных из запросов граждан и открытых источников. Если мы увидим, что данная модель работает, то в дальнейшем будем её применять на практике. Считаю, что опыт Чувашской Республики будет полезен всем субъектам Российской Федерации", - рассказала Кристина Майнина, министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики.

"Особенность кейса седьмого хакатона по искусственному интеллекту в том, что его результаты в ближайшем будущем напрямую смогут ощутить на себе и оценить жители и гости Чебоксар. Кроме того, это первый кейс от региона, что говорит о доверии нашему проекту, несмотря на то, что он достаточно молодой. Также на этот раз решение кейса предполагает улучшение городской среды, а это то, что люди реально смогут ощутить - стало им комфортнее жить в городе или нет. В прошлых кейсах влияние на жизнь людей было опосредованно, а тут напрямую. Отрадно, что нашим участникам доверяют решать реальные задачи, которые по-настоящему актуальны для нашей страны", - прокомментировал Алексей Агафонов, заместитель генерального директора АНО "Россия - страна возможностей".

Кроме того, 30 октября пройдут образовательные лекции по искусственному интеллекту: Никита Климов, продакт-менеджер интеллектуального видеонаблюдения MTS AI, расскажет о развитии технологий в сфере ИИ, в свою очередь Роберт Васильев, CEO и руководитель Центра искусственного интеллекта в области информационных технологий Z-UNION разберет прикладные кейсы использования технологий машинного обучения в реальных бизнес-кейсах внешних заказчиков.