Более 14 тыс. сотрудников без трудового договора выявили в Чебоксарах с начала года

ТАСС, 2 ноября. Более 14 тыс. сотрудников, не имеющих трудовых договоров, выявили в Чебоксарах за 9 месяцев 2021 года. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба администрации города.

"В ходе проведенной работы за январь-сентябрь 2021 года выявлены 14 171 работников, с которым не заключены трудовые договоры. Впоследствии с 5 761 работником удалось заключить договор, 2 294 человека зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей, 6 116 человек - в качестве самозанятых", - пояснили в пресс-службе.

По итогам проведенной работы в бюджет дополнительно поступило почти 24 млн рублей налогов, в том числе городской бюджет пополнился на 8,1 млн рублей. Для борьбы с теневой занятостью местные власти планируют усилить работу с контролирующими структурными подразделениями, а также привлекать к налоговой или административной ответственности.

"Борьба с неформальной занятостью важна и для обеспечения социальных гарантий граждан, и для пополнения бюджета. Наши жители должны получать социальные гарантии, льготы, уплачивать налоги. От снижения неформальной занятости, легализации трудовых отношений, пополнения доходов местного бюджета напрямую зависит не только решение городских проблем, но и размер зарплат и пенсий", - приводит пресс-служба слова и.о. главы администрации города Андрея Петрова.