В Брянской области будут учитывать интересы маломобильных граждан при строительстве домов

ТАСС, 9 ноября. Губернатор Брянской области Александр Богомаз поручил местным властям учитывать интересы маломобильных граждан при строительстве новых многоквартирных домов, сообщает во вторник пресс-служба областного правительства.

"Почему на стадии проектирования не поднять вопросы учета интересов маломобильных групп? Именно здесь должна быть работа городской администрации, проектного института с нашими застройщиками. Необходимо построить эту работу, собрать наших строителей, обсудить эти предложения и учитывать при строительстве многоквартирных домов интересы всех категорий жильцов", - приводит пресс-служба слова Богомаза.

В настоящее время в Брянской области проживают около 90 тыс. жителей с ограниченными возможностями.