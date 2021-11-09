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В Брянской области будут учитывать интересы маломобильных граждан при строительстве домов

В регионе проживают около 90 тыс. жителей с ограниченными возможностями

ТАСС, 9 ноября. Губернатор Брянской области Александр Богомаз поручил местным властям учитывать интересы маломобильных граждан при строительстве новых многоквартирных домов, сообщает во вторник пресс-служба областного правительства.

"Почему на стадии проектирования не поднять вопросы учета интересов маломобильных групп? Именно здесь должна быть работа городской администрации, проектного института с нашими застройщиками. Необходимо построить эту работу, собрать наших строителей, обсудить эти предложения и учитывать при строительстве многоквартирных домов интересы всех категорий жильцов", - приводит пресс-служба слова Богомаза.

В настоящее время в Брянской области проживают около 90 тыс. жителей с ограниченными возможностями.

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