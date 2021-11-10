{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Новости регионов

Дорожные службы Брянской области подготовили к зимнему сезону

Для расчистки дорог от снега задействуют 77 бригад

ТАСС, 10 ноября. Дорожные службы Брянской области готовы к работе в зимнее время года. Для расчистки дорог от снега будут задействованы 77 бригад, сообщает в среду пресс-служба областного правительства.

"В этом году количество специализированной техники увеличилось на пять единиц по сравнению с зимним периодом прошлого года. Всего в зимний период будет задействовано 540 единиц специализированной техники", - приводит пресс-служба слова главы "Управления автомобильных дорог Брянской области" Ивана Вазюля.

В свою очередь, губернатор Брянской области Александр Богомаз добавил, что практически во всех муниципальных образованиях имеются достаточные мощности и собственные ресурсы для обеспечения качественной уборки дорог в зимний период. "Необходимо заранее все проанализировать, эти вопросы мы уже поднимали. Я обращаюсь к главам муниципалитетов для контроля за дорожной ситуацией в зимнее время", - приводит пресс-служба слова Богомаза.

Новости регионов
В Брянской области будут учитывать интересы маломобильных граждан при строительстве домов
В регионе проживают около 90 тыс. жителей с ограниченными возможностями
Читать полностью