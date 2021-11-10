Дорожные службы Брянской области подготовили к зимнему сезону

ТАСС, 10 ноября. Дорожные службы Брянской области готовы к работе в зимнее время года. Для расчистки дорог от снега будут задействованы 77 бригад, сообщает в среду пресс-служба областного правительства.

"В этом году количество специализированной техники увеличилось на пять единиц по сравнению с зимним периодом прошлого года. Всего в зимний период будет задействовано 540 единиц специализированной техники", - приводит пресс-служба слова главы "Управления автомобильных дорог Брянской области" Ивана Вазюля.

В свою очередь, губернатор Брянской области Александр Богомаз добавил, что практически во всех муниципальных образованиях имеются достаточные мощности и собственные ресурсы для обеспечения качественной уборки дорог в зимний период. "Необходимо заранее все проанализировать, эти вопросы мы уже поднимали. Я обращаюсь к главам муниципалитетов для контроля за дорожной ситуацией в зимнее время", - приводит пресс-служба слова Богомаза.