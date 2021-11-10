​​​​​​​Зарплата воспитателей в детских садах региона увеличится с 1 января 2022 года

ТАСС, 10 ноября. На заседании Законодательного Собрания 10 ноября депутаты поддержали изменение коэффициента исчисления размера фонда оплаты труда работников муниципальных дошкольных образовательных организаций в Ульяновской области.



Напомним, в Указе Президента Российской Федерации от 2012 года среди основных задач было отмечено сохранение уровня средней заработной платы педагогических работников детских садов на уровне не менее 100% к зарплате в сфере общего образования в регионе. Исчисление оплаты труда специалистов осуществляется по утвержденной методике, которая учитывает норматив расходов в расчёте на одного воспитанника, ставку за норму часов педагогической работы, повышающие коэффициенты, учитывающие доплаты и надбавки, а также фонд оплаты труда административно-управленческого, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала.



С начала следующего года запланировано повышение размера должностного оклада (ставки заработной платы за норму часов) воспитателям в дошкольных образовательных организациях на 17,9%. Необходимые на это средства предусмотрены в проекте областного бюджета на 2022 год.



Парламентарии рекомендовали профильному министерству учесть финансовую ситуацию в муниципальных образованиях с возможностью увеличения коэффициентов для исчисления оплаты труда и другим категориям работников педагогической сферы.